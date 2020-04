China quiere que todos los caminos conduzcan a ella

De su discurso queda algo claro: China no quiere ser culpada por el coronavirus. Pero ¿está ese país aprovechando la crisis para ponerse a marchas forzadas en el foco de un nuevo orden mundial?

Y esa organización no ha sido la única destinataria del impulso benefactor de China, que analistas coinciden en atribuir a una agresiva estrategia de diplomacia. Desde el mismo lugar donde hasta ahora se presume que brotó el virus, se distribuyen por todo el planeta mascarillas, insumos médicos y dinero. Angola, Grecia, Filipinas, Irak, Irán, Italia, Nepal, Nigeria, Paquistán, Samoa, Serbia; y en América Latina, Argentina, Bolivia, El Salvador, Venezuela e incluso Colombia, son países que han reportado donaciones del Gobierno chino o están a punto de recibirlas.

Estrategia comercial

Esto demuestra que “el nuevo orden mundial viene derivado de que ya China no es un país comunista, en el sentido tradicional del término, sino que utiliza el comunismo para una tarea colectivista o de tareas de grupo, de movimientos de grupo, más que como una ideología. Es capaz de alinear 1.500 millones de personas y combina de manera extraña el comunismo con el liberalismo económico más salvaje, y en últimas eso lo que hace es generar un proceso de influencia grandísimo”, concluye.

Pero a juicio del experto, hay otras seis maneras en que el Gobierno chino ha venido presionando al mundo: “Hacer en menos tiempo lo que al mundo le ha tomado un esfuerzo de décadas, como la tecnología desarrollada a partir de esa ingeniería inversa, lo que ha provocado un cambio en la polarización del conocimiento; la circulación de su población por el mundo, que puede influir mucho en el factor económico de cada país, lo que quedó demostrado con el esparcimiento del coronavirus por Europa, más allá de si crearon el virus a propósito o no; el apoyo institucional del Gobierno a las empresas privadas de su país, de manera que las inversiones y la compra de deuda externa a otros estados que hagan los empresarios, realmente lo hacen en nombre de China; la adquisición de grandes proporciones de terrenos, de materias primas, de incluso tierras cultivables, de colonización económica de países de África y de América Latina, generando una capacidad industrial que le da una posición privilegiada frente al resto del mundo; y finalmente, una carencia absoluta de escrúpulos a la hora de hacer inversiones, porque en su legislación crean sus propias reglas y se apartan de los métodos internacionales”.

La cifra total de dichas transacciones comerciales aún no se ha hecho pública, pero según datos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han invertido al menos 40 millones de dólares en compras al país asiático.

Pero una fuente anónima de la Casa Rosada le aseguró al periódico argentino La Nación que “lo que se ha recibido por donaciones no se alcanza a comparar con lo que la Presidencia de Argentina y el Gobierno de Buenos Aires han gastado en compras de insumos médicos a China”.

La respuesta a esa pregunta puede no estar en la generosidad de las donaciones, sino en el modus operandi paralelo del gobierno chino para asegurar negocios en medio de la pandemia. Y el caso argentino podría ilustrarlo.

Desinformación

La semana pasada, el Real Instituto Elcano, centro de pensamiento de estudios estratégicos, organizó un foro virtual sobre la influencia de Asia en Occidente a raíz de la pandemia. La conclusión del encuentro, reseñado por EFE, pareció unánime: además de su estrategia diplomática, China y Rusia están ejecutando acciones de desinformación.

La analista Mira Milosevich, panelista en el foro, aseguró que ambos países “se están aprovechando de esta crisis, ante la ausencia de Estados Unidos, para modelar la escena internacional en provecho propio”. Una hipótesis que comparte la especialista en China de la Sociedad de Asuntos Internacionales de Praga, Ivana Karaskova, quien acotó que ante la mala imagen que generó ante la opinión pública su manejo inicial de la pandemia, el Gobierno de Xi “decidió que tenía que ir a la ofensiva para cambiar la narrativa”.

Pero de otro lado, Nicolás de Pedro, académico del Institute for Statecraft de Londres esgrime dos razones por las que no está tan seguro que el país asiático salga de esta crisis tan fortalecido como muchos prevén: “Va a haber un movimiento de ‘independencia’ respecto a China en algunos sectores con la recuperación de determinadas industrias, aunque sea para la creación de reservas estratégicas de materiales sanitarios básicos que hemos descubierto que no teníamos. Y se va a reforzar la tendencia que ya veíamos de la administración Trump de una política más de confrontación en el ámbito comercial con China. Más países van a asumir que esa política de la Casa Blanca es la que hay que seguir, al menos países del ámbito de influencia de Estados Unidos”.