Francisco Luis Correa Galeano es el señalado cerebro detrás del crimen del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci. El procesado ahora podría convertirse en testigo de la Fiscalía como parte de un acuerdo que permita esclarecer los hechos.

“Esta persona ha decidido colaborar con la administración de justicia, ha decidido servir de testigo de cargos de la Fiscalía y continuar brindando una colaboración efectiva en aras de indagar qué personas se encuentra inmersas o participan adicionalmente en la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci”, señaló el fiscal Mario Burgos durante una audiencia de caso en Cartagena.

De acuerdo con el representante del ente acusador, la defensa de Correa Galeano pidió que se estudie la posibilidad de que el exmilitar antioqueño se acoja a un principio de oportunidad que le otorgue beneficios.

“Se va a continuar el trámite de rigor con el objeto de verificar si el señor Francisco Luis Correa Galeano está inmerso en alguna de las causales del principio de oportunidad, que es servir de testigo y ayudar a acabar con el delito y desarticular organización criminal”, comentó Burgos.

El crimen del fiscal paraguayo se cometió el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú (Cartagena). El funcionario departía en la playa con su esposa cuando fue atacado por dos sicarios que se acercaron a él en moto acuática.

La investigación de la Fiscalía arrojó que Correa Galeano fue el encargado de contactar a los sicarios en Medellín y de organizar el operativo logístico de desplazarlos hasta las playas de Cartagena.

“Estando en Medellín, en un evento de motopiruetas, me encontré a Francisco Correa, alias El Monín, donde me dice que hay que hacer la ejecución de un sicariato, yo le dije que si había dinero, me dice que sí y me da órdenes de que busque a dos personas más”, había relatado Gabriel Salinas, uno de los señalados sicarios.

En Colombia han sido condenados Cristian Camilo Monsalve, Eiverson Zabaleta, Wendre Still Scott y Marisol Londoño Bedoya como responsables del crimen del funcionario paraguayo.