Cárcel para la madre que encerró a su hija durante siete años en la casa de sus abuelos en Alemania

Un tribunal alemán dictó este lunes 4 de mayo penas de cárcel contra la madre y los abuelos de una niña que estuvo siete años encerrada sin recibir educación ni atención médica, pero, ¿cuál fue la razón de este comportamiento?
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La niña, que ahora tiene 11 años, permaneció enclaustrada en la vivienda de los abuelos en la localidad de Attendorn, en el oeste de Alemania, antes de ser liberada en septiembre de 2022. El aislamiento le provocó problemas de desarrollo graves.