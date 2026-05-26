México captura a un sobrino de “Chapo” Guzmán solicitado por EE. UU.

Fuerzas mexicanas capturaron en un operativo a un sobrino del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, informó este martes la Secretaría de Seguridad. Identificado como Isai “N”, fue detenido en el estado fronterizo de Sonora y es requerido por la justicia de Estados Unidos.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detalló en X que el detenido es “sobrino de ‘El Chapo’”, quien fuera jefe del poderoso cartel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en Estados Unidos.
“En Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde se aseguraron 687 kg de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas”, expresó Harfuch en sus redes sociales.
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“Estas acciones reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales. Agradecemos el apoyo y la colaboración de las autoridades del Gobierno de Chiapas”, agregó.