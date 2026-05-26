Con perros bravos y puertas blindadas se protegía alias El Menor, cabecilla de Los Chivos que fue capturado

Pero además, según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, se lucraba del loteo pirata que opera en esta zona de la capital antioqueña.

Los delitos que le endilgan las autoridades son presunto concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y tráfico de estupefacientes, cargos que se lograron configurar a partir de una indagación exhaustiva y de las declaraciones de por lo menos 20 víctimas suyas a quienes de manera sistemática les exigía cifras de hasta 200 mil pesos semanales.

El hombre de 27 años era considerado como un objetivo de alto valor para las autoridades, al punto de que por él se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

Sin embargo, este fue capturado en los últimos días por las autoridades en medio de un operativo que incluyó allanamientos y la presencia del Gaula de la Policía.

Con perros bravos y puertas blindadas se protegía alias El Menor, el cabecilla de la banda Los Chivos, que controlaba las extorsiones y el loteo pirata en Altavista y otros sectores circundantes de este corregimiento de Medellín.

La captura se produjo en el sector Mano de Dios, localizado en la vía de ingreso a Altavista. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO

La captura se produjo en el sector Mano de Dios, localizado en la vía de ingreso a Altavista. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO

“Ellos son los que invaden los territorios, ellos son los que supuestamente los limpian, los lotean, los venden y son tan desgraciados que después incluso de vender ilegalmente el lote; son capaces de ir a cobrarles la extorsión y donde no vale esto amenazan o torturan”, detalló Villa .

El sujeto fue aprehendido en el sector Mano de Dios, concretamente en la vía de ingreso a Altavista, tras operaciones de registro en seis casas y un edificio de cuatro pisos.

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En la última de estas edificaciones, que al parecer se usaba como centro de reuniones de criminales, había tres puertas blindadas con el objetivo de evitar la acción de las autoridades.

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Este fue uno de los obstáculos que tuvieron que superar los uniformados que emprendieron la acción contra “El Menor” y su banda, pero además sortear la fiereza de caninos adiestrados para atacar a quienes dijeran sus amos. De hecho, un policía resultó lesionado por uno de estos animales.

Otro de los aprehendidos fue alias El Cerrajero, un hombre de 34 años, quien durante el procedimiento intentó evitar la captura de “El Menor” arremetiendo contra los funcionarios que hicieron el operativo.

De acuerdo con el secretario de Seguridad distrital, Manuel Villa, este lugar era reconocido por la comunidad como domicilio de la familia de este presunto delincuente.

De hecho, el año pasado, cuando la Alcaldía hizo una campaña contra los loteadores piratas, el propio secretario Villa le entregó un volante a la mamá de “El Menor”.

En el sitio fue incautada una pistola Glock 9mm con 14 cartuchos, cuatro teléfonos celulares y 210 millones de pesos en efectivo, presuntamente producto de actividades delictivas.

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