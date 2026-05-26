Egan ya es top-10 en el Giro y su compañero Arensman está en el podio provisional

Lo que hace Egan Bernal (Netcompany Ineos) en el Giro de Italia 2026 no para de sorprender. Este martes, en el inicio de la tercera y última semana de competencia, el colombiano impresionó con su notable crecimiento de forma y ya se ubica décimo en la clasificación general.

Si su compañero neerlandés Thymen Arensman logra terminar en el podio de la prestigiosa carrera, le deberá un gran porcentaje de ese éxito al “escarabajo” cundinamarqués. Durante la exigente etapa 16, de 113 kilómetros entre Bellinzona y el final en alto en Carì, Bernal evidenció un nivel superlativo.

Arribó séptimo a la meta tras arropar de gran manera a su jefe de filas, quien ahora es tercero en la disputa por el título.

En el tramo decisivo de la fracción, un implacable ascenso de 11,6 kilómetros, Bernal hizo recordar aquella versión de 2018 cuando, en su debut en el Tour de Francia, destrozó la alta montaña para ayudar a sus entonces líderes Geraint Thomas y Chris Froome a firmar el uno-tres en París.

Esta vez, de nuevo en el rol de gregario, Egan tomó el comando del grupo de perseguidores justo después de que el líder Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) picara en punta. El colombiano seleccionó el lote escoltado por Arensman, Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) y Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Lea: El rol de Egan Bernal de cara a la semana final del Giro: gregario de lujo para Arensman