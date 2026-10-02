Capitán apuñalado de Flydubai contó desde el hospital cómo sobrevivió en la cabina: “No podía dejar que todos murieran”

El piloto indio Smit Machchhar contó desde una cama de hospital el momento más crítico del vuelo FZ1073 de Flydubai. Herido durante el ataque de su copiloto, sintió que el avión comenzaba a perder altura y decidió hacer un último esfuerzo para abrir la puerta de la cabina y permitir que los pasajeros ingresaran. Machchhar habló de lo ocurrido este viernes 2 de octubre, durante una llamada con el primer ministro de India, Narendra Modi, quien difundió la conversación en un video en redes sociales. El comandante, que tiene 17 años de experiencia en aviación y 11 como capitán, habló mientras se recupera de las heridas sufridas durante el altercado. En contexto: Piloto habría apuñalado a su compañero: avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita; se investiga posible intento de terrorismo “Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera”, dijo Machchhar.

El vuelo FZ1073, operado por Flydubai en un Boeing 737, cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv y llevaba 174 personas a bordo cuando ocurrió el enfrentamiento en la cabina. Machchhar relató que, después de estar herido, permaneció en el suelo mientras percibía que la aeronave descendía. Su experiencia como piloto, dijo, le permitió entender lo que estaba sucediendo incluso en medio de la situación. “Llevo 17 años volando, señor, y soy capitán desde hace 11 años. Puedo saber, incluso con los ojos cerrados, lo que está pasando en el avión. Cuando estaba en el suelo, sentí que el avión iba en picada”, narró. Amplíe más la información aquí: Avión de Flydubai cayó 14.000 pies en 29 segundos mientras un “terrorista” habría intentado estrellarlo, dice Israel De acuerdo con la traducción de EFE, el piloto explicó que sabía dónde estaba la puerta de la cabina y que necesitaba llegar hasta ella para permitir que otras personas pudieran intervenir: “Y sabía perfectamente que la puerta estaba justo ahí; solo tenía que hacer un último esfuerzo para abrirla. Y aun así me seguían golpeando. Simplemente la abrí, señor, y los demás entraron”, relató.

El capitán Smit Machchhar fue herido durante el ataque de su copiloto, logró abrir la puerta de la cabina para que los pasajeros ingresaran y ayudaran a controlar la emergencia del vuelo de Flydubai. Foto: redes sociales

En el video difundido por Modi, Machchhar aparece con vendajes en la cabeza y las manos y un tubo en la nariz mientras cuenta lo sucedido. En algunos momentos, el piloto se muestra visiblemente afectado al recordar lo que ocurrió. Las circunstancias exactas de la confrontación continúan bajo investigación. Según las acusaciones conocidas hasta ahora, el copiloto habría atacado a Machchhar y se habría desencadenado una lucha por el control del avión.

Durante la emergencia, los pasajeros ingresaron a la cabina y ayudaron a controlar la situación. La aeronave terminó desviándose hacia Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia. La historia narrada por un pasajero del vuelo: “Veo un león”: dijo Netanyahu al encontrarse con el pasajero que sometió al atacante en vuelo de Flydubai Los registros citados por Flightradar24 muestran que el avión perdió cerca de 5.200 metros de altitud en aproximadamente un minuto, mientras los pasajeros describieron momentos de pánico a bordo. La intervención del piloto y de los pasajeros fue posteriormente destacada por dirigentes de India e Israel. Modi afirmó que las acciones de Machchhar contribuyeron a salvar vidas y evitar “una gran tragedia”. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también atribuyó al comandante y a los pasajeros el mérito de haber impedido una catástrofe.

Machchhar continúa su recuperación