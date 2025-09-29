¿La mata que alivia? Un extracto de cannabis mitigaría los dolores lumbares crónicos

Un extracto de cannabis específico aliviaría los dolores lumbares crónicos sin crear dependencia, según un ensayo clínico publicado el lunes que, según algunos expertos, demostraría por primera vez que esta sustancia, especialmente desarrollada para esos trabajos, puede tratar el dolor.
Según la Organización mundial de la Salud (OMS), los dolores lumbares, que sufrirían más de 500 millones de personas en el mundo, son la principal causa de invalidez.