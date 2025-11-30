El Clásico El Colombiano llenó de emoción las carreteras del Oriente antioqueño y tuvo el regreso de “El Debutante”

Después de cruzar la meta de la prueba de 63 kilómetros del Clásico El Colombiano 2025 en el Parque del Agua y La Madera de El Retiro, Antioquia, no podía doblar las piernas. El músculo vasto interno –el que está en la cara interna de arriba de la rótula–, estaba tan hinchado y lleno de ácido láctico que solo quería contraerse, recogerse, como mecanismo de defensa.
-”Eso ocurre por la falta de costumbre del músculo a una exigencia tan alta”, aseguró, entre risas, el entrenador Luis Fernando Saldarriaga, quien fungió como director técnico de la carrera y tiene en su hoja de vida haber descubierto, entrenado y promovido a pedalistas como Nairo Quintana y Esteban Chaves, que hace poco anunció su retiro profesional a los 35 años.