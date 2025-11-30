Junior venció a Atlético Nacional en el Metropolitano y se consolida como líder solitario

La maldición del Metropolitano parece no tener fin para Atlético Nacional, que lleva más de cuatro años sin poder salir victorioso de esa plaza. En ocho visitas, suma cuatro derrotas y cuatro empates. La última vez que ganó allí fue el 18 de septiembre de 2021 (1-3). Este domingo, el equipo paisa volvió a caer por 2-1.

Después de aguantar la avalancha en los primeros 30 minutos, y de la mano del juvenil Juan Manuel Renjifo, Nacional se sacudió y terminó como ganador de la etapa inicial con el gol de Dairon Asprilla (minuto 42). El tanto llegó tras un tiro de esquina del ’10’ verdolaga, quien le ganó el puesto de titular al veterano Edwin Cardona.

El efecto que Renjifo le puso al balón permitió que este le llegara pleno a la cabeza de Asprilla, que no estaba bien custodiado en la mitad del área.

El estadio Metropolitano, que había vivido una fiesta en la previa y el comienzo del partido, enmudeció con el tanto del atacante de 33 años, oriundo de Istmina, Chocó, otro de los rescatados por el técnico Diego Arias y al que en la era de Javier Gandolfi tenían olvidado.

La ventaja de la etapa inicial pudo ser mayor a favor del conjunto verde, pero el habilidoso arquero Mauro Silveira lo impidió. Junior, que al inicio asustó con un gol anulado a José Enamorado por fuera de lugar del jugador que hizo la asistencia, se fue diluyendo y permitió que la visita lo sometiera al final de ese periodo.

La estrategia del técnico Arias, con un bloque sólido en la mitad de la cancha y aprovechando los lanzamientos de los volantes y la velocidad de Asprilla, se impuso hasta ese momento sobre la de su colega y tocayo de apellido, Alfredo Arias.