Junior venció a Atlético Nacional en el Metropolitano y se consolida como líder solitario

El verde no contó con Alfredo Morelos, por acumulación de tarjetas amarillas.

  • Nacional perdió 2-1 en su visita al Metropolitano. Por el verde marco Dairon Asprilla, pero el Junior remontó y lo ganó en el último minuto. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
    Nacional perdió 2-1 en su visita al Metropolitano. Por el verde marco Dairon Asprilla, pero el Junior remontó y lo ganó en el último minuto. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

30 de noviembre de 2025
La maldición del Metropolitano parece no tener fin para Atlético Nacional, que lleva más de cuatro años sin poder salir victorioso de esa plaza. En ocho visitas, suma cuatro derrotas y cuatro empates. La última vez que ganó allí fue el 18 de septiembre de 2021 (1-3). Este domingo, el equipo paisa volvió a caer por 2-1.

Después de aguantar la avalancha en los primeros 30 minutos, y de la mano del juvenil Juan Manuel Renjifo, Nacional se sacudió y terminó como ganador de la etapa inicial con el gol de Dairon Asprilla (minuto 42). El tanto llegó tras un tiro de esquina del ’10’ verdolaga, quien le ganó el puesto de titular al veterano Edwin Cardona.

El efecto que Renjifo le puso al balón permitió que este le llegara pleno a la cabeza de Asprilla, que no estaba bien custodiado en la mitad del área.

El estadio Metropolitano, que había vivido una fiesta en la previa y el comienzo del partido, enmudeció con el tanto del atacante de 33 años, oriundo de Istmina, Chocó, otro de los rescatados por el técnico Diego Arias y al que en la era de Javier Gandolfi tenían olvidado.

La ventaja de la etapa inicial pudo ser mayor a favor del conjunto verde, pero el habilidoso arquero Mauro Silveira lo impidió. Junior, que al inicio asustó con un gol anulado a José Enamorado por fuera de lugar del jugador que hizo la asistencia, se fue diluyendo y permitió que la visita lo sometiera al final de ese periodo.

La estrategia del técnico Arias, con un bloque sólido en la mitad de la cancha y aprovechando los lanzamientos de los volantes y la velocidad de Asprilla, se impuso hasta ese momento sobre la de su colega y tocayo de apellido, Alfredo Arias.

Cambió el panorama

El arranque de la etapa complementaria parecía que iba a ser un calco del comienzo del compromiso, con minutos de dominio del cuadro ‘tiburón’. Nacional, con la experiencia de Jorman Campuzano y Matheus Uribe en la mitad de la cancha, equilibró las acciones y el duelo se hizo de ida y vuelta, aunque sin la contundencia de los delanteros de ambos elencos.

Sin embargo, la balanza se igualó a los 66 minutos gracias a la habilidad de Enamorado, que ganó la banda izquierda de Nacional y puso un centro que definió el juvenil Joel Canchimbo, quien había ingresado a la cancha a los 58 por Guillermo Celis.

Tras la celebración, el humo invadió el Metropolitano, que volvió a tener el aliento de más de 40.000 personas. Nacional se amilanó y solo respondió con un remate peligroso de Marino Hinestroza para exigir al meta local.

Con el ingreso de Edwin Cardona (por Renjifo), Marlos Moreno (por Hinestroza), Andrés Salazar (por Bauzá) y César Haydar (por Simón García), el cuerpo técnico verdolaga refrescó el equipo, pero no alcanzó el objetivo de mantener el resultado. Primero, David Ospina salvó un cabezazo en el área y luego Titi Rodríguez, a los 90 minutos, puso el 2-1 definitivo, acción milimétrica que obligó a la intervención del VAR.

Junior llegó a 8 puntos y Nacional se quedó con 5. Los otros dos rivales del grupo, América (4 unidades) y DIM (1), se enfrentan este lunes en el Atanasio.

Reviva acá el minuto a minuto ...

Minuto 90: Gol de Rodríguez, quien acababa de ingresar al partido, tras la revisión del VAR, dan como válido el tanto.

Minuto 90: Se jugarán cinco minutos más en el Metropolitano.

Minuto 85: Cambio en Atlético Nacional sale Dairon Asprilla y le da ingreso al uruguayo Facundo Batista.

Minuto 83: Ingresa en Junior, Teófilo Gutiérrez en lugar de Guillermo Paiva.

Minuto 79: Davis Ospina salva a Nacional. Una acción de Monzón, que sacó el arquero sacando su mano izquierda, y se salva el verde de una doble acción en el área de Monzón y luego llegaba Yimmi Chará.

Minuto 73: Cuatro cambios en Nacional, llegan Cardona, Moreno, Haydar y Salazar para que dejen el campo Juan Rengifo, Marino Hinestroza, Juan Bauzá y Simón García.

Se prepara en Atlético Nacional Edwin Cardona, Marlos Moreno, César Haydar y Andrés Salazar.

Minuto 66: Gol de Joel Canchimbo quien llevaba pocos minutos en el campo, tras una gran acción de José Enamorado, quien envió el centro para que el juvenil igualara las acciones.

Arranca el segundo tiempo en el Metropolitano.

Finalizó la primera parte en el Metropolitano y Nacional gana parcialmente, 0-1 ante Junior en el Metropolitano de Barranquilla, con tanto de Dairon Asprilla, de cabeza, tras un tiro de esquina, a los 42 minutos de la primera parte.

Minuto 42: Dairon Asprilla de cabeza marca en el Metropolitano, tras el cobro de un tiro de esquina.

Nacional ha buscado el arco de Mauro Silveira en varias ocasiones, pero le falta la precisión para finalizar las llegadas le ha impedido abrir el marcador.

Arrancó el compromiso en el Metropolitano de Barranquilla.

