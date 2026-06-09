Cámaras trampa captaron antílopes “muy raros” en una región de Kenia, África, donde se consideraban extintos

El hallazgo inesperado y reciente de ejemplares de bongo de montaña en el bosque de Maasai Mau, una especie rara en zona desprotegida legalmente, rompió con los esquemas científicos y abrió una nueva vía para salvar a la especie de la extinción total.
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Un sistema de cámaras trampa ocultas en un fragmento de bosque remanente en Maasai Mau, Kenia, África, registró la presencia de bongos de montaña (Tragelaphus eurycerus), una especie de antílope “increíblemente rara”. Este avistamiento ha conmocionado a los expertos locales, ya que se creía firmemente que el animal se encontraba extinto en dicha región.