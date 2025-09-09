¿Es la firma de Trump? Revelan supuesto mensaje de cumpleaños que le habría escrito el presidente de EE. UU. a Jefrrey Epstein

Un libro de 238 páginas sobre el cumpleaños 50 de Jeffrey Epstein fue publicado este lunes 8 de septiembre por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se trata de un álbum con cartas, fotografías, collages y poemas dedicados a Epstein. En él se mezclan recuerdos familiares con mensajes explícitos sobre mujeres jóvenes, bromas de carácter sexual y la participación de, aparentemente, figuras públicas como Bill Clinton y Donald Trump. Este último destaca entre las contribuciones: un poema enmarcado por la silueta de una mujer desnuda que llevaba lo que parecía ser su firma. El documento, divulgado en la investigación y por The Wall Street Journal, fue descrito como una de las piezas “más recordadas del libro” de 2003, aunque el propio Trump y la Casa Blanca han sostenido que se trata de una falsificación. Contexto: Donald Trump en el ojo del huracán: Demócratas publicaron la carta de cumpleaños que supuestamente le envió el presidente a Jeffrey Epstein

El origen del libro

Este se remonta a 2003, cuando Ghislaine Maxwell —entonces pareja de Epstein— decidió reunir aportes de familiares, amigos y socios para regalarle un volumen encuadernado en cuero por su cumpleaños número 50. Cinco años después de dicho cumpleaños, Epstein se declaró culpable en Florida de un cargo estatal por solicitar prostitución a una menor, tras alcanzar un acuerdo de no enjuiciamiento con fiscales federales. Cumplió cerca de dos años en prisión y quedó inscrito en el registro de delincuentes sexuales.

Pese a esa condena, en 2010 retomó su vida social y profesional. Empresarios, políticos y celebridades continuaron relacionándose con él durante casi una década, hasta su captura en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual. La recopilación inicia con elementos biográficos: el certificado de nacimiento, fotos de su infancia, calificaciones escolares y una carta escrita a mano por su madre que recordaba momentos como su bar mitzvah o el hecho de haber sido considerado uno de los solteros más elegibles por la revista Cosmopolitan a finales de los años setenta, cuando Epstein tenía 27 años. Cuando acaba ese apartado, el libro cambia de tono; uno en el que comienzan a aparecer poemas, dibujos, caricaturas y notas que hacen referencias sexuales y situaciones explícitas. De acuerdo al New York Times, un amigo lo comparó con el protagonista de ‘El viejo y el mar’ de Ernest Hemingway, con la diferencia de que, en lugar de peces, “atrapaba rubias, morenas y pelirrojas”. Entérese: NYT publicó nuevas fotos en el excéntrico apartamento de Jeffrey Epstein en Manhattan: aparece Andrés Pastrana abrazado con Fidel Castro Otro describió una escena en la parte trasera de un automóvil en la que una mujer fue humillada y que, según la narración, dejó a Epstein “aullando de risa”. Estos testimonios, escritos como homenajes, muestran que su comportamiento era ampliamente conocido en su círculo más cercano. El libro fue incautado dentro de los documentos entregados por el patrimonio de Epstein después de las citaciones judiciales emitidas por el Congreso. La decisión de hacerlo público obedece a los esfuerzos por comprender el entramado de relaciones y complicidades que facilitaron su actividad durante décadas, así como el papel de Maxwell, hoy condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

El álbum no solo contenía aportes de amigos anónimos, sino también de personalidades reconocidas en la política y los negocios. La sección titulada “Amigos” incluye nombres como el de Bill Clinton, junto a unos veinte asociados más, entre ellos el multimillonario minorista Leslie Wexner, el inversionista Leon Black, el abogado Alan Dershowitz y el agente de modelos Jean-Luc Brunel. Cada uno envió un mensaje distinto: Clinton escribió un párrafo sobre la “curiosidad infantil” y el “impulso por marcar la diferencia” de Epstein. El texto, de apenas un párrafo, ha sido retomado como evidencia de los vínculos sociales que mantenía el expresidente con el financista.

Un portavoz de Clinton aclaró para The Wall Street Journal después que el exmandatario había cortado lazos con Epstein más de una década antes de su arresto en 2019 y que nunca tuvo conocimiento de los delitos que se le imputaban. Por el lado de Trump, aparece vinculado a un poema enmarcado con la silueta de una mujer desnuda y firmado con lo que parecía ser su rúbrica.

El poema de Trump a Epstein. FOTO: Captura de video y Getty

En otra sección aparece un cheque de gran formato en el que se representa, a modo de burla, una supuesta transacción en la que Epstein “vende” a una mujer “totalmente depreciada” a Donald Trump por la suma de 22.500 dólares. Trump y funcionarios de la Casa Blanca han sostenido que la carta es falsa y que el presidente nunca escribió ni autorizó ese material, subrayando que se trata de un intento de vincularlo a un documento que, aseguran, no le pertenece. En otras secciones se agruparon mensajes bajo categorías como “Negocios”, “Ciencia” y “Familia”. El capitalista de riesgo William Elkus relató cómo Epstein logró conseguir compañía femenina durante un viaje a Iowa, mientras que Nathan Myhrvold, exejecutivo de Microsoft, envió fotografías de animales en apareamiento tomadas durante un safari en África.