La Copa Sudamericana y la Libertadores-2026 empiezan a tomar forma: este jueves es el sorteo

El calendario internacional de 2026 comenzará a definirse este jueves con el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 y de las fases previas de la Copa Libertadores, torneos evento clave para los clubes que aspiran a abrirse camino en el continente desde el arranque del año.

El sorteo será en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, a partir de las 10:00 a.m. (hora de Colombia).

Colombia tendrá una presencia importante en la Sudamericana con la participación de Atlético Nacional, que acaba de convertirse en campeón de la Copa BetPlay, América de Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios.

En esta competencia, la fase previa se disputa bajo un formato de alta exigencia: los equipos de un mismo país se enfrentan entre sí en cruces directos, a eliminación, para definir quiénes avanzan a la fase de grupos.

Ese diseño convierte cada llave en una final anticipada. Para los clubes colombianos no hay margen de error: ganar es la única vía para seguir con vida en el certamen y asegurar un lugar en la escena continental.

La Copa Libertadores, por su parte, también contempla un filtro antes de la fase de grupos. El torneo más importante de la región arranca con rondas preliminares a ida y vuelta, pensadas para reducir el número de aspirantes y completar el cuadro principal. En ese escenario, Independiente Medellín y Deportes Tolima serán los representantes colombianos pendientes del sorteo, a la espera de conocer el primer obstáculo en su ruta internacional.