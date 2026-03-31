Una batalla por amor: australiano busca en la IA la vacuna para salvar a su perra del cáncer

Desesperado por ayudar a su perra enferma, un australiano echó mano de ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial para diseñar un tratamiento experimental personalizado y encontrar los mejores científicos para administrarlo.
La lucha de Paul Conyngham contra el cáncer de su perra Rosie llamó la atención del jefe de OpenAI, Sam Altman, quien la calificó como una “historia increíble”, el viernes en un mensaje publicado en X.
Conyngham, un consultor de inteligencia artificial (IA) en Sídney, dijo a la AFP que el cáncer de mastocitos de Rosie está en remisión parcial, y que su tumor más grande se ha reducido dramáticamente. “Recuperó mucha movilidad y funcionalidad” tras recibir en diciembre una vacuna de ARNm [ARN mensajero] personalizada junto con una potente inmunoterapia”, afirmó.