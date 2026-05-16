Capturan a 9 presuntos integrantes del Clan del Golfo y El Mesa, en Rionegro

En una ofensiva contra la delincuencia organizada, las autoridades lograron la captura de nueve presuntos integrantes de dos de las estructuras criminales con mayor impacto en la región: el Clan del Golfo y El Mesa. Los operativos, desarrollados de manera articulada, buscan frenar en seco la disputa por las rentas criminales y esclarecer los recientes hechos de sangre en esta zona del departamento. Lea aquí: ¿Qué hará el Gobierno con los 29 criminales del Clan Golfo si la Fiscalía no aceptó suspender las órdenes de captura?

Los detalles de las capturas en Rionegro

A través de dos procedimientos interinstitucionales, la Alcaldía de Rionegro, en un trabajo conjunto con el Ejército Nacional y la SIJIN de la Policía Nacional, asestó este importante resultado operativo. Las acciones no solo dejaron tras las rejas a los presuntos delincuentes, sino que permitieron la incautación de armas, estupefacientes y equipos tecnológicos. El primer golpe se ejecutó en flagrancia contra seis presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo. Según las investigaciones de las autoridades, estos individuos estarían directamente vinculados con al menos cuatro homicidios perpetrados recientemente en sectores rurales del municipio. Durante este procedimiento, los uniformados lograron incautar el siguiente material de guerra y sustancias ilícitas: un revólver calibre 38, seis cartuchos calibre 38, 47 gramos de pasta base de coca, 30 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares y tres motocicletas. Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, enfatizó el impacto de este operativo para la calma del municipio. “Damos un nuevo golpe contundente a quienes quieren sembrar miedo y violencia en el municipio de Rionegro. Capturamos seis integrantes del Clan del Golfo, presuntamente relacionados con los homicidios presentados en zona rural de nuestro municipio”, afirmó la funcionaria. En contexto: Clan del Golfo pierde $7.800 millones tras operativos antiminería ilegal en Oriente y Madgalena Medio antioqueño

Capturados seis presuntos integrantes del Clan del Golfo señalados de cuatro homicidios en la zona rural.

Autoridades priorizan la seguridad en las zonas rurales

En una segunda operación de carácter militar, la Fuerza Pública logró capturar a tres presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) El Mesa, una estructura que mantiene una fuerte disputa territorial por el control del microtráfico y las extorsiones en la subregión. A los detenidos se les halló un arsenal logístico y tecnológico utilizado para coordinar sus actividades ilícitas en Rionegro y localidades vecinas, el cual incluye sustancias estupefacientes listas para su distribución, seis teléfonos celulares, cámaras fotográficas y memorias USB, dinero en efectivo. Así como prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, empleadas aparentemente para evadir los controles policiales y amedrentar a la población. Los nueve capturados ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se encuentran en proceso de judicialización por los delitos correspondientes. Mientras tanto, los investigadores avanzan en la extracción de información de los celulares y memorias USB incautados para identificar a otros eslabones de la cadena criminal.