Sin freno: el brote de ébola deja más de 400 muertos y 1.406 casos confirmados en RD del Congo

El Ministerio de Comunicación congoleño informó en su más reciente balance, con corte al 30 de junio , que el país acumula 1.406 casos confirmados , 438 fallecidos , 192 personas recuperadas y 609 pacientes que permanecen en atención .

Alrededor de 440 personas han perdido la vida en República Democrática del Congo (RDC) por causa del brote de ébola declarado a mediados del pasado mes de mayo en el noreste del país, que deja ya más de 1.400 casos confirmados , así como un total de 192 pacientes recuperados .

Las cifras representan 73 nuevos casos confirmados y 39 muertes adicionales en las últimas 24 horas, además de tres nuevas personas recuperadas. Con esto, la tasa de letalidad aumentó al 31,2 %, mientras que la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en el 82,5%.

La epidemia sigue concentrada principalmente en las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde se mantienen las labores de vigilancia epidemiológica, atención médica y respuesta sanitaria. Además, la zona de salud de Lolwa fue incorporada como la vigésimo cuarta área afectada en la provincia de Ituri, lo que permitió actualizar el mapa de propagación del brote.

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Las autoridades también informaron que continúan reforzando la capacidad de respuesta mediante el despliegue de vehículos y ambulancias, el suministro de medicamentos y equipos de protección personal, y el fortalecimiento de las campañas de comunicación y movilización comunitaria para contener la propagación del virus.

RDC –que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai– es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, tras haber enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

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El actual brote corresponde a la variante Bundibugyo del virus del Ébola, una cepa para la que todavía no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico, lo que ha complicado las labores de contención.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene el evento bajo vigilancia internacional y trabaja con las autoridades congoleñas y los países vecinos para fortalecer la detección temprana, el rastreo de contactos y la respuesta sanitaria, ante el riesgo de propagación transfronteriza.