Una batería portátil provoca incendio en vuelo de KLM que iba a Curazao; obligó al avión a regresar

Una power bank se incendió el jueves 17 de septiembre en un vuelo de KLM que cubría la ruta entre Ámsterdam y Curazao, cuando el avión sobrevolaba el océano Atlántico. La tripulación apagó el fuego y el comandante decidió regresar al aeropuerto de Schiphol, donde la aeronave aterrizó alrededor de las 8:40 p. m. El incidente ocurrió en el vuelo KL735, operado por un Boeing 777-300ER, después de varias horas de trayecto. El fuego se produjo en la cabina de clase ejecutiva y generó humo y daños en la zona donde estaba la batería externa. Entérese: Autoridades encontraron sin vida a todos los ocupantes de avioneta accidentada: esto se sabe

KLM confirmó el incidente al portal de noticias Aviacionline y explicó que la tripulación aplicó los procedimientos establecidos para controlar el fuego: “La tripulación siguió los procedimientos aplicables y extinguió el incendio. Debido a la situación, se decidió que el vuelo regresara a Ámsterdam. Se ha reubicado a los pasajeros en un vuelo que salió esta mañana”. De acuerdo con el medio neerlandés RTL Nieuws, una pasajera que estaba sentada cerca del lugar donde ocurrió el incendio escuchó una explosión y posteriormente vio llamas sobre el asiento. La testigo aseguró que la tripulación intervino y después habló con los pasajeros para explicarles lo ocurrido.

El vuelo tuvo que regresar después de más de cinco horas

El avión ya se encontraba sobre el Atlántico cuando el comandante tomó la decisión de regresar a Schiphol. El vuelo llevaba aproximadamente 5 horas y 30 minutos de recorrido cuando inició el regreso. Los 322 pasajeros tuvieron que pasar la noche en un hotel por cuenta de KLM. Al día siguiente fueron reubicados en otro avión para continuar el viaje hacia Curazao. Le puede interesar: El dólar baja y el viaje rinde más: estos son los destinos que salen más baratos desde Colombia

Captura de pantalla de FlightRadar24 publicada por Aviacionline, que muestra el recorrido del vuelo KL735 de KLM entre Ámsterdam y Curazao antes de su regreso a Países Bajos.

La compañía aseguró que inició una investigación para establecer las circunstancias del incendio y determinar qué ocurrió con la batería externa.

¿Por qué están prohibidas las power banks durante el vuelo y qué dice KLM?

Las aerolíneas restringen el uso de power banks porque las baterías de ion-litio pueden sobrecalentarse y entrar en un proceso conocido como thermal runaway, que puede provocar humo o fuego. El riesgo aumenta si la batería está dañada, se sobrecalienta, tiene un defecto de fabricación o sufre un cortocircuito. Por eso, las autoridades y organismos de aviación recomiendan mantenerlas en la cabina, donde la tripulación puede intervenir rápidamente ante un incendio, y varias aerolíneas han impuesto además restricciones para usarlas o cargarlas durante el vuelo. Lea también: Medellín aporta la mitad de pasajeros a República Dominicana con Arajet: ruta a Punta Cana creció 70% en un año Particularmente en los vuelos de KLM las baterías externas están permitidas con condiciones para transportarlas y utilizarlas. La aerolínea permite llevar hasta dos power banks por pasajero. Estas deben permanecer en el equipaje de mano y no pueden guardarse en los compartimentos superiores. Además, está prohibido utilizar una power bank durante el vuelo o conectarla para cargarla.

Precisamente, uno de los puntos que KLM está verificando es si la batería involucrada en el incidente estaba conectada cuando comenzó el incendio. Un pasajero citado por RTL Nieuws aseguró que la power bank estaba cargándose en ese momento. La aerolínea, sin embargo, no ha confirmado esa versión. “Estamos investigando el incidente. Como parte de esta investigación, también estamos averiguando si la batería externa estaba cargando o no; no puedo decir nada al respecto por el momento”, dijo un portavoz de KLM. Sin embargo, la información sobre quién llevaba la batería fue publicada posteriormente por el medio neerlandés, que aseguró que, según varias fuentes que estaban a bordo, la power bank pertenecía a Camiel Eurlings, antiguo presidente y director ejecutivo de KLM. Él habría sufrido heridas leves durante el incidente. KLM no confirmó que se tratara de él. Siga leyendo: Wingo batió récord con su Destino Oculto, agotó más de 300 sillas en solo 19 minutos

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