Aviones de combate sobrevolaron Venezuela: misterioso vuelo de B-52 que alarmó a analistas

Basado en rastreos abiertos de Flightradar24 y reportes confirmados este miércoles, dos bombarderos B-52 estadounidenses aparecieron brevemente en el Caribe, a la altura de Venezuela, antes de desaparecer de los sistemas de monitoreo público.
La maniobra coincide con movimientos similares registrados en noviembre y con una escalada militar que Washington mantiene activa en la región. Hasta el momento no hay respuesta oficial del gobierno venezolano.