“Fueron árbol por árbol y dispararon. Vi a gente muriendo a mi alrededor. Me quedé muy callada. No lloré, no hice nada”, declaró a la BBC tras conseguir escapar con su novio. Pero no todos tuvieron la misma suerte.

Durante horas, mientras el estallido de las armas automáticas se acercaba cada vez más, algunos se lanzaron detrás de un coche, se dispersaron desordenadamente. Presos del pánico, algunos incluso se tumbaron entre los cadáveres con la esperanza de sobrevivir.

A bocajarro

Tres horas después del inicio del ataque, los milicianos de Hamás seguían con su masacre sin encontrar resistencia.

Imágenes de vídeo vigilancia muestran a las 9:23 (hora local) cómo un hombre con gorra negra y chaleco antibalas se lleva a un rehén con una camiseta ensangrentada.

Al fondo, un joven que se hace el muerto se mueve ligeramente al pensar que puede huir, pero otro asaltante se le acerca por detrás y lo mata a bocajarro.