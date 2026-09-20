Video | Así fue el asesinato de Susy Aponte, la periodista y candidata a las elecciones regionales en Perú

Una periodista y candidata a las elecciones regionales en Perú fue asesinada a balazos el sábado 19 de septiembre mientras realizaba un acto de campaña en un mercado, informaron autoridades. Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China Polo’, de 44 años y aspirante a la gobernación del departamento de Áncash, fue atacada mientras recorría con simpatizantes un mercado en el distrito de Caraz en esa región. Lea también: Trasladan a EE. UU. a señalados del asesinato del presidente de Haití: serían 17 colombianos Aponte postulaba a las elecciones regionales del 4 de octubre. El ataque dejó cinco personas heridas de bala que fueron trasladadas al hospital regional y un venezolano detenido, según dijo la policía en un comunicado.

Aponte tenía un portal informativo, “China Polo Dominical”, donde difundía denuncias sobre presuntas irregularidades y corrupción en la policía. Hace unos días denunció en sus redes sociales que recibió amenazas desde las prisiones.

Susy Aponte había denunciado amenazas de muerte

‘La China Polo’ había acusado el pasado 10 de septiembre al jefe de Investigación Criminal de la Policía peruana, Víctor Revoredo Farfán, de haber ordenado su ejecución. “De tres penales (cárceles) he recibido llamadas advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes”, afirmó, según recogió el diario peruano ‘La República’. “A usted le digo, señor Revoredo: acá hay que parar el macho. Aquí no hay que actuar como cobardes, como tienen ustedes la costumbre. ¿Cuál es el temor? ¿Que saque todas sus cochinadas?”, añadió.

El Jurado Nacional de Elecciones condenó el asesinato y “exigió que las autoridades competentes esclarezcan el caso con la mayor celeridad”. “La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática”, indico en un comunicado el organismo electoral. El Consejo de la Prensa Peruana, que agremia a periodistas en Perú, solicitó una investigación por el asesinato de la comunicadora. Entérese: Mandaron a la cárcel a la pareja que le habría causado la muerte a guarda de seguridad de Transmilenio en Soacha “Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio. Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos”, señaló en sus redes sociales. Cuatro periodistas peruanos fueron asesinados en 2025, según la policía. Bloque de preguntas y respuestas