Video | Así fue el asesinato de Susy Aponte, la periodista y candidata a las elecciones regionales en Perú

Una periodista y candidata a las elecciones regionales en Perú fue asesinada a balazos el sábado 19 de septiembre mientras realizaba un acto de campaña en un mercado, informaron autoridades.
Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China Polo’, de 44 años y aspirante a la gobernación del departamento de Áncash, fue atacada mientras recorría con simpatizantes un mercado en el distrito de Caraz en esa región.
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Aponte postulaba a las elecciones regionales del 4 de octubre. El ataque dejó cinco personas heridas de bala que fueron trasladadas al hospital regional y un venezolano detenido, según dijo la policía en un comunicado.