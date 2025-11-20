Trump firmó ley que obliga al Gobierno de EE. UU. a publicar los archivos del caso Epstein, ¿qué sigue?

El presidente Donald Trump firmó una ley que exige a su gobierno hacer los archivos públicos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. El texto aprobado el martes por el Congreso otorga un mes al Departamento de Justicia para divulgar todos los archivos no clasificados sobre el financista neoyorquino, muerto en prisión en 2019 antes de ser enjuiciado por delitos sexuales. Trump, quien anteriormente se oponía a la legislación, pero cambió de postura cuando el proyecto parecía avanzar entre los congresistas, dijo en su plataforma Truth Social que había “acabado de firmar la ley para divulgar los archivos Epstein”. según la ley, el gobierno debe publicar los documentos no clasificados en línea, transcripciones, registros de vuelos y comunicaciones que podrían desenterrar nombres y conexiones hasta ahora no conocidas.

En contexto: Congreso de EE.UU. UU. avala casi por unanimidad una ley que ordena desclasificar los documentos del caso Epstein El texto solo hace excepciones limitadas para datos personales y preocupaciones legales y de seguridad genuinas. Pero los analistas cuestionan si los funcionarios cumplirán, o argumentarán que elmaterial sensibleno puede ser publicado porquelas investigaciones relacionadas permanecen activas. Elde Epstein en su celda ha alimentado innumerables teorías de conspiración, según las cuales el financiero, muy relacionado con la élite política, empresarial y del entretenimiento, habría sido asesinado para evitar que salieran a la luz datos embarazosos. En la campaña electoral de 2024, Trump prometió revelaciones impactantes. Pero cuando regresó a la Casa Blanca, instó a sus partidarios a pasar página y dice que la oposición demócrata armó una “farsa” alrededor del caso.

Recientemente, reiteró que no tiene “nada que ver con Jeffrey Epstein” y que lo “echó” de Mar-a-Lago, su lujoso club en Florida, porque era “un pervertido enfermo”. El domingo, cuando se hizo evidente que el texto se aprobaría en el Congreso, Trump dijo que lo apoyaba, aunque subrayó que los documentos del caso no deben “desviar la atención” de los “logros sin precedentes” de su gobierno. Trump y Epstein, figuras del jet-set neoyorquino, fueron cercanos desde finales de los años 1980 hasta que se distanciaron a principios de los 2000. Eso fue mucho antes del inicio de los procesos judiciales contra el financista, acusado de haber organizado una red de explotación sexual de mujeres menores de edad. El presidente estadounidense, quien nunca fue acusado por la justicia en este caso, se opuso al proyecto de ley de “transparencia en el caso Epstein”, y presionó a los legisladores republicanos que lo apoyaban. Pero tras su giro sobre los documentos, la iniciativa fue adoptada el martes con 427 votos a favor y uno en contra en la Cámara Baja, y el Senado utilizó un procedimiento especial para aprobarla sin debate y por unanimidad.