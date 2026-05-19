Alex Saab en Miami sin el amparo del chavismo: ¿hablará de posibles relaciones entre Venezuela y Colombia?

El pasado lunes, el empresario barranquillero Alex Saab, de 54 años, volvió a pisar un tribunal federal en el Distrito Sur de Florida, esta vez luciendo un overol marrón y esposado, un contraste absoluto con la imagen de “héroe” con la que fue recibido en Caracas hace apenas unos años. Durante la audiencia, Saab respondió en inglés “Sí, señora” ante la jueza Marty Fulgueira Elfenbein, quien le notificó los cargos por lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas. La magistrada ordenó que el colombiano permanezca detenido sin fianza hasta el próximo 24 de junio, marcando el inicio de un proceso judicial que podría desmantelar años de ingeniería financiera oscura. La caída de Saab es el resultado directo de un sismo geopolítico que comenzó el 3 de enero de 2026, cuando una operación militar estadounidense depuso a Nicolás Maduro. Actualmente, Maduro y su esposa Cilia Flores esperan juicio por narcotráfico en una celda de Nueva York. Bajo el mando de la hoy presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el nuevo gobierno de transición autorizó la entrega de Saab el pasado fin de semana. Según el periodista Roberto Deniz, miembro del portal especializado Armando.info, Saab se encuentra hoy en una posición de extrema debilidad, pues ha perdido el blindaje diplomático que el anterior régimen le otorgó. Deniz le explicó a Caracol Radio que Saab solo tiene dos caminos: enfrentar un juicio donde abundan pruebas y testigos en su contra, o negociar con la justicia estadounidense entregando rutas financieras sobre el saqueo de miles de millones de dólares del Estado venezolano. Esta información sería vital para los casos contra Maduro y Flores. Mientras tanto, el chavismo ha cambiado drásticamente su libreto; Diosdado Cabello justificó la expulsión alegando que Saab nunca fue legalmente venezolano y que sus documentos de identidad carecían de validez ante el Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería). Esta purga sugiere que los hermanos Rodríguez buscan ganar tiempo y legitimidad ante la administración de Donald Trump, sacrificando piezas que, como Saab, nunca fueron del total agrado de Delcy. La justicia de Estados Unidos sostiene que Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas —actualmente preso en Venezuela por el caso PDVSA-Cripto—, aprovecharon el control cambiario para amasar una fortuna de 350 millones de dólares. El corazón de la acusación reside en la corrupción vinculada al programa de alimentos CLAP, donde se desviaron recursos destinados a las familias más vulnerables mediante contratos con sobreprecios y comida de baja calidad. La DEA y el Departamento de Justicia señalan el uso de empresas fantasma, facturas fraudulentas y documentación adulterada para ocultar el origen de productos importados desde Colombia y México. Además de los alimentos, Deniz destaca que Saab operó como un “trader en la sombra” del petróleo venezolano, manejando esquemas de intercambio de crudo por comida sin ningún tipo de auditoría. Las investigaciones indican que estos fondos ilícitos fueron movidos a través de bancos en el sur de la Florida, lo que fundamenta los cargos de lavado de dinero que enfrenta actualmente. Incluso se ha revelado que Saab tuvo un pasado como informante secreto de la DEA y el FBI hasta el año 2019, una traición que ya había erosionado la confianza internacional en su figura mucho antes de su captura definitiva.

El vínculo de Saab con Piedad Córdoba y Gustavo Petro

La historia de Alex Saab no puede entenderse sin la figura de la fallecida senadora colombiana Piedad Córdoba. Según el periodista Gerardo Reyes, fue ella quien lo introdujo en el círculo íntimo del chavismo en 2010. Este acercamiento estuvo rodeado de un aura esotérica: una santera, supuesta “médium” de Simón Bolívar, profetizó a Hugo Chávez que Córdoba sería presidenta de Colombia, lo que motivó al régimen a invertir esfuerzos políticos en su figura. Más allá de lo místico, existen indicios de negocios conjuntos de gran envergadura. Roberto Deniz menciona el caso de Trenaco, una empresa petrolera de papel surgida en Colombia que, en 2015, obtuvo un contrato con PDVSA por 4.500 millones de dólares para operar en la Faja Petrolífera del Orinoco. Según diversas fuentes, la intención detrás de este negocio era generar fondos para una eventual campaña presidencial de Córdoba. Aunque el negocio finalmente colapsó por su naturaleza “grotesca”, refleja el nivel de acceso que Saab logró gracias a sus conexiones políticas en ambos países. En ese contubernio, Saab también resuena por los pasillos de la Casa de Nariño dados los hilos que lo conectan con Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, concuñado del presidente Gustavo Petro. Gutiérrez, un veterinario y empresario ganadero casado con la hermana de la primera dama, Verónica Alcocer, ha sido señalado por tener una relación que va mucho más allá de un simple saludo protocolario. Según investigaciones de Armando.info, Gutiérrez participó activamente en la compleja estructura societaria de Saab y su socio Álvaro Pulido en Venezuela, especialmente durante el colapso económico del país en 2018. El propio Alex Saab admitió en 2017 conocer a Gutiérrez, calificándolo como una persona “muy inteligente”, aunque en ese entonces intentó minimizar el vínculo alegando que sus planes de negocios petroleros no prosperaron por falta de capacidad financiera. Se refería a Trenaco, una petrolera de papel registrada en Suiza y Colombia que en 2015 obtuvo un contrato con PDVSA por 4.500 millones de dólares. Aunque el negocio de Trenaco fue calificado como “grotesco” y terminó cayendo, nuevos documentos confirman que Gutiérrez no se deslindó de Saab tras ese fracaso. La relación se profundizó en 2018, cuando Saab obtuvo el control de materias primas venezolanas como el oro, el carbón y la madera a través de empresas mixtas fachada con capitales turcos. En este esquema, Gutiérrez Robayo no solo representaba los intereses del tándem Saab-Pulido, sino que, según testimonios de trabajadores, visitaba complejos industriales en Venezuela bajo el alias de “Alberto Fernández”. Desde oficinas en el Centro Galipán de Caracas, este “personaje” coordinaba negociaciones para la compra de fertilizantes, chatarra y actividades mineras en Mibiturven y Carboturven, manteniendo contacto directo con figuras del alto gobierno como el hoy detenido Tareck El Aissami. Uno de los intentos de negocio más reveladores involucró a la empresa colombiana Glomco, cuyo único accionista era Fema Reforestaciones, una compañía de la familia Gutiérrez Alcocer. Glomco intentó comprar madera de pino del bosque de Uverito a través de Mavetur —una de las empresas controladas por Saab— ofreciendo apenas 146 dólares por metro cúbico, un precio que el propio presidente de la estatal maderera de entonces rechazó por estar muy por debajo de los estándares del mercado mundial. Hay que decir que Petro ha sido enfático en desmarcarse de las acciones de su pariente político. “Concuñado no es ningún parentesco registrado en la ley colombiana”, afirmó el mandatario, recordando además que Gutiérrez apoyó políticamente a Iván Duque en 2018. No obstante, el rastro de influencias de Gutiérrez también salpica la gestión de Petro como alcalde de Bogotá, donde se cuestionaron desarrollos inmobiliarios que beneficiaron a la familia Alcocer en zonas de protección ambiental.

El futuro de Saab