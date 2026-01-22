Actor venezolano genera polémica al regalar a su hijo un juguete de Nicolás Maduro

El actor venezolano Fernando Carrillo volvió a ser centro de atención en redes sociales tras publicar un video en el que su hijo, Milo, recibe como regalo una figura de acción de Nicolás Maduro caracterizado como superhéroe. El clip, compartido por el propio artista, se volvió viral y generó una ola de reacciones entre usuarios de internet.
En las imágenes se observa al menor abrir el obsequio con entusiasmo y exclamar frases propias de su admiración por los superhéroes, incluso expresando su deseo de conocer al presidente venezolano.