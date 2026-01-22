Actor venezolano genera polémica al regalar a su hijo un juguete de Nicolás Maduro

El actor venezolano Fernando Carrillo volvió a ser centro de atención en redes sociales tras publicar un video en el que su hijo, Milo, recibe como regalo una figura de acción de Nicolás Maduro caracterizado como superhéroe. El clip, compartido por el propio artista, se volvió viral y generó una ola de reacciones entre usuarios de internet. Conozca: Donald Trump invita a Delcy Rodríguez a la Casa Blanca en fecha por definirse: “Nada ha sido agendado” En las imágenes se observa al menor abrir el obsequio con entusiasmo y exclamar frases propias de su admiración por los superhéroes, incluso expresando su deseo de conocer al presidente venezolano.

La publicación del video ocurrió pocos días después del anuncio sobre la captura del exmandatario Nicolás Maduro en una operación militar liderada por Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026, que ha mantenido a Maduro en el centro del debate internacional.

Reacciones divididas en redes

La escena provocó diversas reacciones en plataformas digitales. Mientras algunos seguidores celebraron el momento como una expresión familiar y espontánea, otros criticaron duramente la exposición del niño a una figura política tan controversial, argumentando que se trata de una mezcla inadecuada de contenido infantil con simbolismos políticos.

Comentarios en redes señalaron que el uso de símbolos políticos en espacios infantiles podría influir en la percepción pública del menor y abrir debates sobre los límites entre la vida privada y la postura política de figuras públicas.

¿Quién es Fernando Carrillo?

Carrillo, conocido por sus papeles protagónicos en telenovelas como Abigail, Rosalinda y María Isabel, ha sido una figura polémica en los últimos meses por su postura abierta a favor del chavismo y su respaldo a Nicolás Maduro y a la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez. El actor ha expresado públicamente su apoyo ideológico y personal al régimen venezolano, lo que ha generado tanto apoyo como rechazo dentro y fuera de su país natal.