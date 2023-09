Kuss sufrió no por el desfallecimiento que normalmente puede causar el ritmo frenético de otro rival escalando hacia esa montaña asturiana de 1.500 metros de altitud, 13 km de ascenso y con rampas del 22% de desnivel. Padeció fue por la ambición de sus propios compañeros, el esloveno Primoz Roglic y el danés Jonas Vingegaard, los mismos a los que defendió este año, siendo su coequipero, para que conquistaran el Giro de Italia y el Tour de Francia, respectivamente.

Lo visto en la fracción 17 de la ronda ibérica dio a entender que el Jumbo no corre como equipo, sino por intereses personales, como si hubiera una guerra de poderes internos.

“Cuando crucé la línea de meta pensaba que había perdido el maillot. Hay sentimientos extraños, pero no de una mala manera. Solamente otro día con mis dos fuertes compañeros de equipo, y también amigos”, indicó el estadounidense.

Por lo pronto, Kuss sabe que para ser el mejor de la edición 78 de la Vuelta no solo tiene que defenderse ante las arremetidas de los demás contendores, sino estar a la altura de sus jefes de filas, quienes vienen dominando el ciclismo mundial en los últimos años.

Añadió que fue una subida dura, donde no hay espacio para muchas tácticas. “Primoz atacó, puso un ritmo fuerte, quise aguantar y no pude. El más fuerte tiene que ganar la etapa, en la Vuelta aún sigo líder y me encuentro bien”, se ilusiona Kuss.