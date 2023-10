Ahora, en este nuevo llamado a la Selección, esta vez en la categoría mayores, Agudelo siente orgullo por lo que está logrando la región, ya que Antioquia se perfila como la alimentadora de nuevas caras para el voleibol femenino de Colombia.

“Acompañar a Juliana Toro, que ya no sea la única paisa en el equipo nacional, es algo genial; se siente rico poder decir que somos varias las que estamos luchando por hacer parte de la Tricolor”, comenta.

Entre sus proyectos está irse del país a estudiar becada a Estados Unidos o Canadá, y ser jugadora profesional.

Gracias a los consejos de su mamá aprendió a meditar y a visualizar lo que quiere. Eso le ayuda para encontrar la calma y la concentración antes de los partidos. También le encanta la música, sobre todo la de la banda británica Queen y su canción Don’t stop me now (No me detengas ahora), que habla de pasarla bien y sentirse pleno.