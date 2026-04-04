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Defensoría del Pueblo rechaza ataque con granada y asesinato en ambulancia en Briceño, Antioquia

Esta semana se presentaron dos hechos violentos que han causado gran preocupación: el ataque con granada a motocicletas de la Policía en el Parque Principal y la interceptación de una ambulancia en la vía Briceño-Yarumal.

  • Esta foto fue tomada después de la explosión de la granada el viernes 3 de abril. FOTO: Cortesía
    Esta foto fue tomada después de la explosión de la granada el viernes 3 de abril. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
04 de abril de 2026
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La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado acerca de los violentos hechos ocurridos en los últimos días en Briceño, Antioquia. La entidad expresó su preocupación por el ataque con granada contra las motos de la Policía del municipio del Norte antioqueño ocurrido este viernes 3 de abril.

Contexto: Granada contra estación de Briceño, Antioquia, dejó dos policías heridos: ofrecen recompensa

“En los últimos días se han registrado hechos de extrema gravedad que podrían constituir infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) y graves vulneraciones a los derechos humanos”, señaló la Defensoría.

Además del ataque que tuvo lugar en el casco urbano de Briceño este Viernes Santo, mencionó otro episodio del 2 de abril en el que una ambulancia fue interceptada en la vía que comunica al municipio con Yarumal.

El vehículo trasladaba a un herido en un accidente de tránsito cuando fue atacado por hombres armados quienes asesinaron al paciente. Aunque la Defensoría no reveló la identidad de la persona, sí aseguró que “este hecho representaría un ataque directo contra la misión médica, protegida de manera especial por el DIH, en particular por los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales”.

Estos hechos, dice la entidad, confirman la materialización y el agravamiento de los riesgos que había descrito en la Alerta Temprana 019 de 2025, donde advirtió de las posibles violaciones a los derechos humanos que podían ocurrir en el marco de los enfrentamientos entre el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor, la disidencia de las extintas FARC-EP, y las Guerrillas Campesinas Los Cabuyos, así como una intensificación de los choques entre ese mismo Frente 36 y el EGC.

¿Qué ocurrió en Semana Santa en Briceño, Antioquia?

A eso de las 7:52 de la noche, un grupo de hombres lanzaron una granada sobre las motos de la Policía que se encontraban parqueadas en el Parque Principal de Briceño. El ataque dejó dos uniformados heridos y múltiples daños en viviendas y locales comerciales aledaños.

Como contó EL COLOMBIANO, este hecho se le atribuye a las disidencias de las Farc lideradas por alias “Primo Gay” y las autoridades continúan tratando de establecer si detrás del atentado estarían dos de sus hombres de confianza, alias “Machín” y alias “Lobo”.

En cuanto al asesinato del hombre que viajaba en ambulancia, Blu Radio reveló que la víctima pertenecería al círculo cercano de “Primo gay” y que el homicidio podría estar relacionado con el ataque con granada.

Además de estos dos hechos, la Defensoría ha documentado, en sus Alertas Tempranas, el uso indiscriminado de explosivos, los desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios de personas protegidas que han ocurrido en los últimos años en Briceño, en medio de las disputas de los grupos armados.

En vista de la preocupante situación de violencia, la entidad le solicitó de manera formal a la Fuerza Pública y la Gobernación de Antioquia tomar medidas como la activación de protocolos de prevención y atención humanitaria, fortalecer la presencia institucional y adoptar acciones para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos.

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