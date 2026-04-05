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Críticas a Petro por hablar de “informes de inteligencia” en los que aparecería De la Espriella

El presidente publicó un trino mencionando que hay “informes hechos desde inteligencia” que recogen supuestas conversaciones entre los hermanos Bautista, dueños de Greg & Sons, y el candidato presidencial.

  • De la Espriella le respondió a Petro asegurando que no conoce a los hermanos Bautista. FOTO: Cortesía
    De la Espriella le respondió a Petro asegurando que no conoce a los hermanos Bautista. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
04 de abril de 2026
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Un trino realizado este sábado por el presidente Gustavo Petro ha desatado una oleada de críticas de figuras de la oposición. En la publicación que realizó en X, Petro mencionó una serie de conversaciones entre los dueños de la firma Greg & Sons, que se encargaba de la elaboración de pasaportes en Colombia, y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que quedaron registradas en un informe de inteligencia.

El trino habla sobre el nuevo contrato para la fabricación de este documento, que ahora está a cargo de la Imprenta Nacional y el Gobierno de Portugal. Allí, el mandatario lanza una crítica al procurador, Gregorio Eljach, a quien señala de supuestamente querer entorpecer el trato.

Lea: Procuraduría pide nulidad de los convenios entre Colombia y Portugal para los nuevos pasaportes

“El procurador, de una manera extraña y en medio de las elecciones de las que los hermanos Bautista, desacatando la justicia, son los escrutadores privados, buscan desesperadamente anular el excelente contrato de pasaportes que tenemos donde la data ya es del estado colombiano y toda la tecnología operará nueva y de la mejor del mundo en la Imprenta Nacional, que es su operador”, escribió.

La parte del mensaje que desató la polémica es cuando Petro insinúa que hay informes de inteligencia que hablan sobre conversaciones entre los Bautista, los dueños de Greg & Sons, y De la Espriella.

“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia a de La Espriella”, dijo el mandatario.

Por su parte y a modo de respuesta, el candidato presidencial aseguró que no conoce a los hermanos Bautista e invitó a Petro a publicar grabaciones de las supuestas conversaciones, en caso de tenerlas.

“Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla; si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales”, aseguró De la Espriella en X.

Además de este comentario, la campaña del abogado publicó un comunicado solicitándole a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría abrir una investigación que permita esclarecer si el candidato está siendo interceptado actualmente.

“Estas afirmaciones (las de Petro) implican que el Gobierno tendría acceso a conversaciones del candidato presidencial, lo que plantea serias preocupaciones en plena contienda electoral”, puede leerse en el documento, en el que también se hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de situación que pueda comprometer la transparencia de las votaciones.

Otras figuras de oposición al gobierno Petro se pronunciaron frente al trino. Por ejemplo, la también candidata Paloma Valencia publicó una carta señalando que las declaraciones sobre los supuestos informes de inteligencia “abren un precedente profundamente peligroso”.

También le hizo varias preguntas al presidente sobre si se están interceptando candidatos y si para ello hay una orden judicial que sustente la medida.

Esta es la carta de Paloma Valencia:

InfogrÃ¡fico
Críticas a Petro por hablar de “informes de inteligencia” en los que aparecería De la Espriella

A este mensaje, De la Espriella agradeció por medio de otro trino en el que le plantea a Valencia que sus “enemigos” en común son Petro y el candidato Iván Cepeda, actual puntero en las encuestas.

El abogado le dijo a la candidata del Centro Democrático que sabe que en algún punto de las contiendas electorales estarán unidos: “usted conmigo o la manada del Tigre con usted, para derrotar al heredero de Petro, Cepeda, en segunda vuelta. Que el pueblo elija sin presiones a quien más le guste y logre conectar con el alma de la colombianidad”.

Siga leyendo: Los departamentos cruciales que se disputan en primera vuelta

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