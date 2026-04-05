Críticas a Petro por hablar de “informes de inteligencia” en los que aparecería De la Espriella

Un trino realizado este sábado por el presidente Gustavo Petro ha desatado una oleada de críticas de figuras de la oposición. En la publicación que realizó en X, Petro mencionó una serie de conversaciones entre los dueños de la firma Greg & Sons, que se encargaba de la elaboración de pasaportes en Colombia, y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, que quedaron registradas en un informe de inteligencia.

El trino habla sobre el nuevo contrato para la fabricación de este documento, que ahora está a cargo de la Imprenta Nacional y el Gobierno de Portugal. Allí, el mandatario lanza una crítica al procurador, Gregorio Eljach, a quien señala de supuestamente querer entorpecer el trato.

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“El procurador, de una manera extraña y en medio de las elecciones de las que los hermanos Bautista, desacatando la justicia, son los escrutadores privados, buscan desesperadamente anular el excelente contrato de pasaportes que tenemos donde la data ya es del estado colombiano y toda la tecnología operará nueva y de la mejor del mundo en la Imprenta Nacional, que es su operador”, escribió.

La parte del mensaje que desató la polémica es cuando Petro insinúa que hay informes de inteligencia que hablan sobre conversaciones entre los Bautista, los dueños de Greg & Sons, y De la Espriella.

“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la Presidencia a de La Espriella”, dijo el mandatario.