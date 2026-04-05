Así se forjó Juan José Fori, la “muralla” colombiana que participa en el Sudamericano sub-17; es paisano de Yerry Mina y Dávison Sánchez

El inicio del Sudamericano Sub-17 de fútbol en Paraguay no solo marca el debut de la Tricolor este domingo ante Ecuador, a partir de las 3:00 de la tarde, sino la consolidación de uno de los prospectos más serios del fútbol formativo del país: el caucano Juan José Fori.
El juego de Colombia se podrá ver por Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y RCN HD2.
Surgido del Club Estudiantil de Medellín, este zaguero de perfil moderno y salida clara con pierna derecha personifica la evolución del defensor colombiano. Tras años de formación en Estudiantil y fogueos internacionales en Europa y Asia, Fori llega a la cita del sur del continente como pieza clave de una retaguardia que promete seguridad y liderazgo en el camino a la Copa del Mundo de Qatar.