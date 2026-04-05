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Así se forjó Juan José Fori, la “muralla” colombiana que participa en el Sudamericano sub-17; es paisano de Yerry Mina y Dávison Sánchez

En la defensa el caucano Juan José Fori del registro del Club Estudiantil de Medellín promete ser una de las joyas de Colombia en el certamen.

  • Juan José Fori nació en Cauca, una tierra de zagueros famosos como Yerry Mina y Dávinson Sánchez. FOTO CORTESÍA FCF
    Juan José Fori nació en Cauca, una tierra de zagueros famosos como Yerry Mina y Dávinson Sánchez. FOTO CORTESÍA FCF
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

04 de abril de 2026
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El inicio del Sudamericano Sub-17 de fútbol en Paraguay no solo marca el debut de la Tricolor este domingo ante Ecuador, a partir de las 3:00 de la tarde, sino la consolidación de uno de los prospectos más serios del fútbol formativo del país: el caucano Juan José Fori.

El juego de Colombia se podrá ver por Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y RCN HD2.

Surgido del Club Estudiantil de Medellín, este zaguero de perfil moderno y salida clara con pierna derecha personifica la evolución del defensor colombiano. Tras años de formación en Estudiantil y fogueos internacionales en Europa y Asia, Fori llega a la cita del sur del continente como pieza clave de una retaguardia que promete seguridad y liderazgo en el camino a la Copa del Mundo de Qatar.

Fori se impone por su sola presencia. Con 1,89 metros de estatura y portador de la cinta de capitán en la mayor parte del proceso, este defensor central encabeza desde hoy la zaga de la Selección Colombia Sub-17 que inicia en Paraguay la caza de uno de los siete cupos que hay en juego para el Mundial y, de paso, la búsqueda del segundo título para el país en 22 ediciones del torneo (la única conquista data de 1993, como anfitrión).

La historia de Fori es parecida a la de muchos guerreros que recorren el país tras un sueño. Aunque sus raíces están en el Cauca —tierra de zagueros de élite como Dávinson Sánchez y Yerry Mina—, su formación inicial se dio en Tame, Arauca.

Allí, en la frontera, empezó a destacar por una combinación inusual: la agilidad de un delantero (su posición original) en el cuerpo de un joven que superaba en talla a todos sus rivales.

Su llegada a Medellín en octubre de 2021 cambió el rumbo de su vida. Bajo el ojo clínico de Jesús “Chucho” Ramírez, Fori encontró en Estudiantil no solo un club, sino un hogar.

Desde los 12 años vive en la casa hogar ubicada en el sector de San Javier (Comuna 13), un proceso de disciplina y madurez que lo ha llevado a ser hoy uno de los baluartes de confianza para el técnico del combinado tricolor Fredy Hurtado en la cita surcontinental.

Fuerza y salida clara, las armas de Juan José

Juan José no es el típico defensor rústico que solo apela al físico. Su pasado como atacante le otorgó una salida limpia con pierna, una característica altamente valorada en el fútbol moderno y que será vital para romper las líneas de presión de Uruguay, Paraguay, Chile y Ecuador en la fase de grupos.

“Mi característica es darle mucha salida al equipo, el juego aéreo y el choque. Tengo mucha fuerza, pero también soy rápido para cerrar por abajo”, afirma el juvenil, quien se confiesa admirador de Virgil van Dijk, defensor neerlandés del Liverpool, y la experiencia de William Tesillo, central de Atlético Nacional, para pulir su estilo.

Las condiciones de Juan José Fori no han pasado inadvertidas para los “scouts” europeos que ahora se dan cita en los estadios paraguayos para observarlo más de cerca y en una competencia en la que se verán las nuevas futuras estrellas balompié de la región.

La capacidad de este jugador para liderar desde el fondo y su imponente juego aéreo lo convierten en un baluarte difícil de superar para cualquier delantero. Ante sus rivales tendrá una nueva vitrina para imponer su talento, sobre todo por el respaldo que deposita el cuerpo técnico de la Selección en él.

Un defensa central con mentalidad fuerte

Mientras el espigadado zaguero termina su bachillerato en jornada nocturna para no descuidar la alta competencia en el fútbol, Fori tiene la mirada puesta en el Viejo Continente.

En Estudiantil, bajo la guía de técnicos como Carlos Vásquez (exgoleador antioqueño) y Carlos Galeano, lo han preparado para que siga firme en su objetivo de dar el salto profesional que parece inminente tras este Sudamericano.

Este jugador es el prototipo del central del futuro: talla europea, técnica suramericana y la mentalidad de quien ha vivido lejos de su familia desde niño para conquistar un lugar en la élite. Tiene gran poderío fisico pero también mental.

Con el apoyo de una estructura como la de Estudiantil, que ya ha enviado jugadores al éxito internacional, el nombre de Juan José Fori empieza a sonar en las carpetas de los buscadores de talentos.

Ecuador, este domingo, será su primer examen en Ypané, una ciudad paraguaya ubicada en el departamento Central, a 22 km de Asunción, en el compromiso previo al duelo entre Paraguay y Uruguay.

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