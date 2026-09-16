Así es el Macondo Park de Shakira: con ocho pabellones y una celebración de la cultura latina

Makondo Park es una ciudad efímera de 150.000 metros cuadrados construida en el recinto Iberdrola Music de Villaverde, Madrid, como núcleo de la residencia de 12 conciertos de Shakira en su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” durante septiembre y octubre de 2026. El proyecto, enmarcado en la iniciativa cultural ES LATINA, trasciende el formato de un concierto convencional para convertirse en un centro de convergencia de la cultura latinoamericana, abarcando literatura, gastronomía, moda, cine y música. Bajo la dirección artística de Blanca Li y la promoción de Pino Sagliocco, de Live Nation España, el parque integra elementos del realismo mágico de Gabriel García Márquez con las raíces culturales de Barranquilla. El proyecto, que tuvo 16 meses de planificación, cuenta con una capacidad para más de 50.000 personas por jornada y moviliza a unas 10.000 personas en su planificación y ejecución. Además, reúne a una delegación de más de 100 artistas y hacedores del Carnaval de Barranquilla, que llevaron esta manifestación cultural al centro de la propuesta en Madrid. Para las 12 fechas de la residencia, se estima una asistencia total de entre 600.000 y 700.000 personas. Entérese: Macondo y el carnaval serán el centro de la residencia de conciertos de Shakira en Madrid

El Concepto de “ES LATINA” y la Influencia Literaria

El proyecto se fundamenta en la idea de que España y América Latina comparten una misma cultura, separada geográficamente por un océano que, en lugar de dividirlas, funciona como un lazo de conexión. Desde esa perspectiva, Makondo Park busca representar ese vínculo cultural y social entre ambos territorios. El nombre del parque es también un homenaje a Gabriel García Márquez y a Macondo, el pueblo ficticio de Cien años de soledad. La propuesta toma como referencia el vínculo de libertad y convivencia que, según lo planteado por la artista, existía entre Shakira y el Nobel colombiano, y traslada esa conexión al concepto del espacio. Otro de los ejes del proyecto es la identidad frente a la era digital. Según Shakira, Makondo Park pretende responder a la llamada “soledad digital” mediante un espacio físico en el que las personas puedan encontrarse, reconocerse, conversar y relacionarse a través del arte. Le puede interesar: Shakira ya vendió más de medio millón de boletas para su residencia en España y añadió 2 fechas más

Los ocho pabellones temáticos

Makondo Park estará distribuido en ocho espacios temáticos, cada uno con una propuesta diferente alrededor de la literatura, la música, la moda, la gastronomía y el entretenimiento. La programación incluye actividades para distintos públicos y escenarios que estarán activos antes y después de las actuaciones principales de Shakira. Estos son los ocho pabellones que harán parte del parque: 1. La Biblioteca: Está centrada en la obra de Gabriel García Márquez y en los libros que han inspirado a Shakira. El espacio incluye un ciclo con la participación de 24 escritoras, entre ellas Rosa Montero y Julia Navarro, además de talleres de escritura y experiencias sonoras. 2. El Museo de Shakira: presenta material inédito seleccionado y curado por la propia artista. La exhibición está dividida en tres etapas: El Icono Cultural, El Impacto Social y La Celebración Latina, con contenidos relacionados con diferentes momentos de su trayectoria y su impacto. Lea más: Así será Macondo Park, el ambicioso escenario de Shakira en Madrid

3. El Taller: está dedicado al mundo de la moda y propone una combinación entre el trabajo de diseñadores emergentes españoles y reconocidas firmas de alta costura. El espacio contempla pasarelas y exhibiciones para mostrar las distintas propuestas. 2. El Mercado: concentra la oferta gastronómica del parque, bajo la curaduría del chef Rafa Zafra. La propuesta reúne referencias de diferentes países latinoamericanos y cuenta con la participación de chefs internacionales. 3. La Sala: funciona como un escenario secundario para presentaciones musicales de artistas jóvenes y consagrados. Entre los nombres incluidos en la programación están Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente y Aria Vega. Le puede interesar: Latin Grammy: Karol G, Juanes, Aria Vega, Ryan Castro y todos los colombianos nominados 4. Club Loba: es un espacio de encuentro inspirado en el universo musical de Shakira. Ahí se recrean los escenarios de cuatro de sus videos musicales y se desarrollan actividades para el público, entre ellas concursos de karaoke. 5. Macondito: es el espacio destinado al público infantil. Fue diseñado con la participación de Milan y Sasha, hijos de Shakira, y en colaboración con Disney.

6. Macondo Plaza: es el centro del parque y el lugar destinado a las llamadas “tomas carnavaleras”, además de las celebraciones que se realizan después de los conciertos principales.

El Carnaval de Barranquilla: puente cultural

El Carnaval de Barranquilla será el eje de las muestras folclóricas de Makondo Park. La Alcaldía de Barranquilla, bajo la administración de Alejandro Char, coordinó el traslado de 100 actores y 30 músicos, quienes estarán a cargo de las actividades relacionadas con esta tradición colombiana.

El desfile tendrá un recorrido de más de 1,5 kilómetros dentro del recinto y contará con la participación de diferentes grupos folclóricos representativos del Carnaval de Barranquilla. Entre las agrupaciones estará la cumbia, con 45 danzantes; las marimondas, con 26 danzantes, además de un cierre especial con 50 marimondas en tonos pastel; el garabato, con 21 danzantes; el mapalé, con 18; y el congo, con nueve artistas. También participarán Son Calimba y Nativos, con ocho danzantes cada uno. La programación tendrá además un componente internacional. Al desfile se sumarán delegaciones de los carnavales de Brasil, Costa Rica, Uruguay, Nicaragua y Paraguay, que compartirán sus expresiones culturales dentro del parque. Para Ana María Aljure, gerente de Ciudad de Barranquilla, llevar el Carnaval hasta Madrid fue una forma de acercar un pedazo de la ciudad a miles de personas y mostrar fuera de Colombia una tradición que hace parte de su identidad. Su frase, “cuando Shakira suena, Barranquilla late”, habla de la relación de la cantante con su tierra. Esa conexión con Latinoamérica fue uno de los elementos que atravesó el proyecto y que Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, relacionó con el alcance que ha conseguido la música en español, capaz, según dijo, de “romper barreras” y llegar a públicos de todo el mundo. Por parte de la directora artística Blanca Li destacó la presencia del Carnaval de Barranquilla, que describió como una celebración “única en el mundo” por su energía y su color, y señaló que llevarlo a España era una oportunidad para celebrar la latinidad y reunir a la comunidad latina en Europa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Shakira habló de esa conexión: “El Atlántico antes nos separaba y ahora nos une”, dijo la cantante, quien definió parte de esa identidad en gestos tan sencillos como “el saber abrazarnos, el saber bailar y disfrutar de una buena conversación”. Siga leyendo: Shakira en Madrid: ¿quiénes son los artistas que la acompañarán en su residencia ‘Las Mujeres Ya No Lloran’? Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué grupos del Carnaval de Barranquilla participarán en Makondo Park? El desfile contará con representantes de cumbia, marimondas, garabato, mapalé, congo, Son Calimba y Nativos. También participarán delegaciones de carnavales de Brasil, Costa Rica, Uruguay, Nicaragua y Paraguay. ¿Qué es Macondito y qué actividades ofrece para los niños? Macondito es el espacio infantil de Makondo Park. Fue diseñado con la participación de Milan y Sasha, hijos de Shakira, y en colaboración con Disney, con una propuesta centrada en magia, fútbol y música.

¿Qué grupos del Carnaval de Barranquilla participarán en Makondo Park? El desfile contará con representantes de cumbia, marimondas, garabato, mapalé, congo, Son Calimba y Nativos. También participarán delegaciones de carnavales de Brasil, Costa Rica, Uruguay, Nicaragua y Paraguay. ¿Qué es Macondito y qué actividades ofrece para los niños? Macondito es el espacio infantil de Makondo Park. Fue diseñado con la participación de Milan y Sasha, hijos de Shakira, y en colaboración con Disney, con una propuesta centrada en magia, fútbol y música.