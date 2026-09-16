Así es el Macondo Park de Shakira: con ocho pabellones y una celebración de la cultura latina

Makondo Park es una ciudad efímera de 150.000 metros cuadrados construida en el recinto Iberdrola Music de Villaverde, Madrid, como núcleo de la residencia de 12 conciertos de Shakira en su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” durante septiembre y octubre de 2026. El proyecto, enmarcado en la iniciativa cultural ES LATINA, trasciende el formato de un concierto convencional para convertirse en un centro de convergencia de la cultura latinoamericana, abarcando literatura, gastronomía, moda, cine y música.
Bajo la dirección artística de Blanca Li y la promoción de Pino Sagliocco, de Live Nation España, el parque integra elementos del realismo mágico de Gabriel García Márquez con las raíces culturales de Barranquilla. El proyecto, que tuvo 16 meses de planificación, cuenta con una capacidad para más de 50.000 personas por jornada y moviliza a unas 10.000 personas en su planificación y ejecución. Además, reúne a una delegación de más de 100 artistas y hacedores del Carnaval de Barranquilla, que llevaron esta manifestación cultural al centro de la propuesta en Madrid. Para las 12 fechas de la residencia, se estima una asistencia total de entre 600.000 y 700.000 personas.
Entérese: Macondo y el carnaval serán el centro de la residencia de conciertos de Shakira en Madrid