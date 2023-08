A diferencia de esas temporadas gloriosas para él, Bernal vive un renacer en el ciclismo. Hace 19 meses por poco pierde la vida en un accidente y el nivel que exhibe ahora es sorprendente, tanto, que muchos no creen que en el choque que tuvo contra un bus mientras entrenaba terminó con 20 huesos rotos, 11 costillas afectadas, al igual que fracturas de fémur y rótula y complicaciones en las vértebras T5-T-6.

En 2018, con 21 años, se creó un debate si debía o no participar, tan joven, en el Tour de Francia de ese año. Al final fue el héroe de su equipo al arropar a sus líderes, Geraint Thomas y Chris Froome, que terminaron primero y tercero, en su orden, en la general. Un año después, el cundinamarqués se consagró campeón de la ronda francesa, y en 2021 fue el rey del Giro de Italia.

“Como en los viejos tiempos con the boos (el jefe)”, escribió Egan en Instagram con una foto en la que se ve a su rueda a Geraint, de quien dijo iba a defender en la alta montaña, para aspirar al podio de la ronda ibérica.

En ese camino de adquirir nuevamente confianza y sumar kilómetros, Bernal es sensato: “Quiero sentirme muy útil. Quiero sentir que estoy aportando cosas y marcando diferencias en el equipo”, le dijo al diario Marca.

“Me encantaría dar lo mejor de mí y estar en la lucha con Thomas y Arensman. Ojalá puedan ganar o hacer podio en la carrera y ser parte de eso. Este equipo me ha dado muchísimas cosas y me gustaría devolverles algo de lo que me han dado”, comentó.