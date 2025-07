Francia Márquez habló sobre llamados para que renuncie y aseguró que “no existe posibilidad” de que se preste para conspiraciones

La vicepresidenta Francia Márquez volvió a pronunciarse tras ser involucrada por el excanciller Álvaro Leyva Durán en un supuesto plan para perpetrar un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro.

“Se los dije antes y se los repito ahora, no existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones que atenten contra nuestra democracia. Ahora, quien sin mi consentimiento usó mi nombre, deja claro el porqué lo hizo a pesar del daño causado. Me queda la tranquilidad de una consciencia limpia”, escribió Marquez en su cuenta de X.