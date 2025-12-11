Gulupa y aguacate de Jardín Exotics llegan a Europa y EE. UU.

A diez minutos del casco urbano de Jardín hay dos plantas de gulupa y aguacate hass, que exportan sus productos a Europa y Estados Unidos. Esa idea de negocio nació de la unión de varios amigos de infancia que decidieron crear una empresa. Comenzaron con la siembra de tomate de árbol, pero luego, impulsados por el auge del aguacate hass y la llegada de un proyecto de gulupa, los socios decidieron apostar por estas frutas.



Con rapidez adquirieron conocimiento técnico, aprendieron a producir fruta segura y se volvieron referentes en gulupa, lo que les permitió crecer como proveedores para exportadoras de Medellín y Bogotá. Ese crecimiento los llevó a una feria internacional en la que, apadrinados por una empresa europea, dieron el paso definitivo hacia la exportación directa y en 2014 nació formalmente Jardín Exotics.



“Compramos una planta vieja y la modernizamos según las necesidades de la gulupa. Estuvimos así dos años hasta que una empresa nos pidió que entraramos al negocio del aguacate. Hicimos los préstamos y construimos la segunda planta. De allí tuvimos un gran crecimiento lo que nos consolidó como un actor importante de la exportación de frutas en Colombia”, destaca Pedro Pablo Díaz, administrador agropecuario y representante legal.



En la actualidad, cuentan con unos 6.000 metros construidos, con capacidad para empacar ocho contenedores de gulupa y veinticinco de aguacate por semana. Además, expandieron sus cultivos a Jericó, Andes y Urrao, lo que los convirtió en una generadora de empleo formal. Más de 600 empleos directos suman los tres municipios.



Uno de sus hitos más significativos es la consolidación del programa Fair Trade con el supermercado Lidl. A través de este modelo de comercio justo se creó una corporación, desde donde se canalizan recursos que van directamente a sus trabajadores. Gracias a ello, varios empleados han logrado adquirir vivienda propia y acceder a beneficios como medicina complementaria, especialistas y apoyo educativo.



“Nos enorgullece poder aportar a la región de esta manera. En municipios tan pequeños y que una empresa así genere tanto empleo nos llena de felicidad. Además, el 10% de estos son cargos profesionales, lo que aumenta las oportunidades”, resalta Díaz.



Su objetivo es crecer en gulupa, por lo que esperan que Colombia logre la admisibilidad para exportarla a Estados Unidos. En aguacate, el reto es posicionar al país como un agente clave en el exterior. Asimismo, saben que el sector está en crecimiento por lo que se preparan para ello, pero más que expandirse sin control, su idea es avanzar de forma orgánica, según la demanda y fortalecer los estándares que los han llevado a consolidarse como una compañía clave para la región.