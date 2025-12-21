Yeimar potenció el servicio de internet en Vigía del Fuerte

Desde muy pequeño Yeimar Martínez estuvo relacionado con el mundo de la tecnología. En las tardes, después del colegio, se quedaba en la casa de sus tías realizando sus tareas y aprendiendo sobre el manejo del computador. Ese espacio era el único, para esa época, en el que podía acercarse a un dispositivo así. Luego, a sus 15 años, cuando sus padres compraron uno propio, tuvo la oportunidad de enfocarse en esta pasión, y aunque debía compartirlo con sus cinco hermanos, sus conocimientos le dieron una ventaja para llevar el mando.



Ese gustó lo llevó a formarse en este campo y a soñar con un día llevar un servicio de este tipo a su territorio. Hasta que en 2018 logró consolidar su meta. En la calle 17 de Vigía del Fuerte inició con tres computadores de segunda, un servidor y una impresora. En el local ofrecía sus servicios de reparación y de sala de internet. Así inició Puntocon Soluciones Técnicas.



“El crecimiento me lo dio la experiencia y la calidad de lo que hago. Las personas me comenzaron a recomendar y si alguna empresa llegaba al municipio, yo les alquilaba los equipos y el espacio para que pudieran trabajar. Poco a poco me consolidé como un referente en Vigía del Fuerte”, cuenta.



El local también se fortaleció para prevenir inundaciones durante las crecidas del río y, lo más importante, instaló un sistema de energía solar funciona durante las interrupciones de energía. Ahora ofrece los servicios de mantenimiento, equipos de cómputo, instalación de cámaras, montaje de servidores y todo lo relacionado con el trabajo de red. Entre sus clientes se encuentra el hospital de Vigía del Fuerte, quien mejoró su calidad con el trabajo.



Sin embargo, el camino no ha sido fácil. Durante los primeros meses de la pandemia, su actividad se vio reducida, pero con el tiempo la virtualidad se convirtió en una oportunidad para fortalecer sus negocios y asesorar sobre esta modalidad. Además, su expansión en el territorio se ha dado gracias a la confianza de personas como Emerson Sánchez, un maestro para Yeimar, puesto que lo ha guiado para que lleve sus servicios a Istmina, Condoto, Andagoya y otros municipios del Chocó.



“Han sido muchas personas quienes me han apoyado. Marco Tulio Chala, Angie Martínez, Mirian del Carmen Serna, Manuel Cuesta, Yoselín Lozano, Cruz Lina Mosquera y mi mujer Nelsy Roa, en todos he encontrado el apoyo que necesito para crecer”, dice.



Otro de sus respaldos ha sido la Asociación de Mujeres Étnicas Colombianas, Asmetco, quienes le han brindado un espacio en Medellín para que Yeimar realice sus diligencias y tenga sus equipos para fortalecer su presencia desde la ciudad.



Su próximo objetivo está en consolidar su SAS, una apuesta en la que ha recibido la asesoría de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y que lo llevará a fortalecer su crecimiento con contratos más grandes. En el futuro visiona tener puntos establecidos en Urabá, Quibdó y Medellín, regiones donde tiene sus clientes más fuertes. Asimismo, se ambiciona como un empresario más grande que genera empleo y fortalece la red en su región.