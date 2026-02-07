Colombia iguala la serie de Copa Davis con Marruecos, Nicolás Mejía le dio un punto a los cafeteros

El equipo de Copa Davis que dirige Alejandro Falla, iguala la serie ante Marruecos 1-1 gracias al triunfo de Nicolás Mejía, quien a segunda hora venció a Taha Baadi, respondiendo a su favoritismo. La confrontación arrancó con el juego entre Adriá Soriano y Reda Bennani, que ganó el local con parciales de 7-6 y 7-5, en un duelo bastante luchado, llevó más presión a Mejía, en el segundo compromiso de la jornada y respondió como se esperaba con un triunfo ante Taha Baadi. Hay que recordar que esta es la primera vez que Colombia se mide a Marruecos con miras a ascender al Grupo Mundial II.

Nico respondió con gran juego para igualar la serie

Nicolás Mejía, tenía la responsabilidad de no dejar que Marruecos ganara el segundo punto en disputa del día. La primera raqueta nacional se midió a Tha Baadi y logró parciales de 6-3 y 6-2, para ganar el juego y dejar la serie 1-1. La Federación Colombiana de Tenis publicó que “ Nico no tuvo problemas en el primer set y logró sortear los inconvenientes que por momentos plantea el fuerte viento en Casablanca. En la segunda manga, Taha quiso sorprender a Mejía y, por momentos lo consiguió, pero Nicolás poco a poco se fue acomodando nuevamente hasta imponerse”. Finalmente Nicolás Mejía consiguió imponerse por 6-3 y 6-2 para quedarse con el juego y dejar a Colombia con la llave abierta para la jornada de este domingo, con los duelos de dobles y los dos compromisos de sencillos.

¿A qué hora y dónde ver los duelos de este domingo?