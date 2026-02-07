Colombia iguala la serie de Copa Davis con Marruecos, Nicolás Mejía le dio un punto a los cafeteros

El equipo de Copa Davis que dirige Alejandro Falla, iguala la serie ante Marruecos 1-1 gracias al triunfo de Nicolás Mejía, quien a segunda hora venció a Taha Baadi, respondiendo a su favoritismo.
La confrontación arrancó con el juego entre Adriá Soriano y Reda Bennani, que ganó el local con parciales de 7-6 y 7-5, en un duelo bastante luchado, llevó más presión a Mejía, en el segundo compromiso de la jornada y respondió como se esperaba con un triunfo ante Taha Baadi.
Hay que recordar que esta es la primera vez que Colombia se mide a Marruecos con miras a ascender al Grupo Mundial II.