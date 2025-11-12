Las Salinas, el parche que une el arte con la historia de Heliconia

A dos cuadras del parque de Heliconia está la calle de Las Salinas, un camino empedrado y lleno de flores. Frente a una de las antiguas chimeneas de las fábricas de sal que otrora fueron la cuna de la primera sal en el país, hay una amplia tienda llena de reliquias: canastillos de mimbre, lámparas de petróleo, piedras de metate y artesanías de distintos tipos que honran la historia y belleza de Heliconia.



Esta tienda se llama El Parche de Las Salinas, y detrás de ella está Nohelia Correa, quien a sus 65 años mantiene una sonrisa joven y puede sentarse a contar historias de su pueblo, como en algún momento lo hacía su padre.



Nohelia vivió desde niña en la calle de Las Salinas. Allí su papá se sentaba en la acera a contarles a los turistas y a los estudiantes del colegio la historia de las antiguas fábricas de sal que le dieron el primer impulso económico y de desarrollo a Heliconia en el siglo XVIII. Cuando su papá se cansó y dijo que ya no contaría de nuevo esa historia, Nohelia, que lo había escuchado atentamente cada vez, tomó su lugar.



Este amor por la historia de Heliconia fue la pasión. El impulso llegó cuando, al trabajar en la administración municipal, se encontró con una pregunta recurrente de los turistas y una respuesta frustrante: “¿Qué hay para llevar de Heliconia? Nada”. Esa carencia, sumada a la riqueza histórica de su barrio, inspiró a Nohelia.