Ruffy, de botar la papa a una empresa sostenible y rentable

Entre las montañas del Norte de Antioquia, en el límite entre Angostura y Yarumal, se levanta la planta de Productos Ruffy. El aroma de la papa recién tostada se mezcla con la neblina característica al caer la tarde. Este es el escenario donde Edilson Jaramillo Arango, séptimo de doce hermanos de La Unión, decidió hace ocho años transformar un legado familiar de siembras en un empresa con sello propio.



“Siempre estuvimos enfocados en la papa. Mi familia y yo crecimos en la finca, sembrando y vendiendo el producto en crudo, pero los intermediarios ponían precios bajos y los insumos eran muy costosos. La idea de montar Ruffy surgió para darle un nuevo manejo a la papa y recuperar la que teníamos que botar”, recuerda Edilson.



El inicio fue tan empírico como valiente. En un pequeño patio de la casa familiar, con dos máquinas básicas y mucho ingenio, él y sus hermanos, comenzaron a tostar la papa y crear sabores como limón, barbecue, pollo y pimienta. La primera venta importante fue un pedido de 700 paquetes que puso a prueba la resiliencia de Edilson: un cliente grande, ninguna papa, ni aceite suficiente, y 36 horas de trabajo continuo para cumplir. “Vendimos 200 tamales, sacamos capital, compramos 20 bultos de papa y cinco tarros de aceite. Fue una tensión enorme, pero también la primera prueba de que éramos capaces”, cuenta Edilson.