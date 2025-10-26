Balacera en zona rural de El Carmen de Viboral deja un muerto y cinco heridos: investigan posible ajuste de cuentas entre bandas

Un grave hecho de violencia se registró en la madrugada de este domingo 26 de octubre de 2025 en el sector Reservas del Carmen, una zona rural de El Carmen de Viboral, en límites con el casco urbano. De acuerdo con el reporte oficial, la comunidad alertó a la estación de Policía sobre varias detonaciones de arma de fuego escuchadas alrededor de las 6:25 de la mañana. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron una zona boscosa frecuentada por consumidores de estupefacientes, donde fue hallado sin vida un hombre identificado como Luis Fernando Graciano, conocido con el alias de “Guitarra”, quien era oriundo de Ituango. Conozca más: En medio de los combates entre el Ejército y el Clan del Golfo, una mujer de 65 años fue asesinada en Ituango, Antioquia

Cinco personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico

Junto al cuerpo de Graciano, las autoridades encontraron a cinco personas heridas por impactos de bala. Los lesionados fueron identificados como: Andrés Carmona Román, Cristian Camilo Atehortúa Echeverry, Roberto José Serrano Crespo, de nacionalidad venezolana, Jesús Eduardo Carreño Avellano, también venezolano; y un hombre aún sin identificar Todos fueron trasladados de inmediato al hospital local San Juan de Dios, donde reciben atención médica. Según el reporte preliminar, dos de los heridos se encuentran en delicado estado de salud.

El cuerpo sin vida fue identificado por las autoridades como Luis Fernando Graciano, alias "Guitarra", quien, según registros judiciales, tenía antecedentes por lesiones personales y otros delitos. El CTI de la Fiscalía de Rionegro realizó la inspección técnica al cadáver y asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Autoridades investigan ajuste de cuentas entre bandas