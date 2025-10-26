Balacera en zona rural de El Carmen de Viboral deja un muerto y cinco heridos: investigan posible ajuste de cuentas entre bandas

Un grave hecho de violencia se registró en la madrugada de este domingo 26 de octubre de 2025 en el sector Reservas del Carmen, una zona rural de El Carmen de Viboral, en límites con el casco urbano.
De acuerdo con el reporte oficial, la comunidad alertó a la estación de Policía sobre varias detonaciones de arma de fuego escuchadas alrededor de las 6:25 de la mañana.
Al llegar al sitio, los uniformados encontraron una zona boscosa frecuentada por consumidores de estupefacientes, donde fue hallado sin vida un hombre identificado como Luis Fernando Graciano, conocido con el alias de “Guitarra”, quien era oriundo de Ituango.
