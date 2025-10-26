Consulta del Pacto Histórico 2025: arranca el conteo de votos de la consulta del Pacto Histórico por la Registraduría

Este domingo 26 de octubre de 2025, el movimiento político Pacto Histórico lleva a cabo una consulta interna abierta en todo el país, una jornada que definirá dos asuntos cruciales: quién será el precandidato presidencial único de la coalición y el orden de las listas cerradas al Congreso para las elecciones de 2026.
Desde las 8 de la mañana, se abrieron las urnas en todo el territorio nacional. A diferencia de otros procesos partidistas, esta consulta tiene un carácter participativo y ciudadano, lo que significa que cualquier colombiano mayor de 18 años, inscrito en el censo electoral, puede votar sin necesidad de militar en el Pacto Histórico ni pertenecer a ninguna de las colectividades que integran la coalición.