Pa’ Untar Guacamole, el sabor casero que hoy es empresa

En marzo de 2021, todavía con los vestigios de pandemia, Mónica no imaginaba que la receta que prepara todos los años para su familia sería la base de un emprendimiento que hoy mueve más de dos toneladas y media de aguacate al mes. Su primera motivación fue la necesidad, la segunda, la insistencia amorosa de Eduar, su pareja y el primer creyente del proyecto. De esta manera, lo que comenzó como una idea para generar un ingreso extra terminó con un equipo de trabajo disciplinado, una visión empresarial y una apuesta de sus fundadores por crear empresa y empleo en Barbosa.



El impulso fue que Eduar quería crear un ingreso complementario y veía en el guacamole de Mónica un diferencial claro frente a los sabores industrializados del mercado. Ella no estaba convencida. Le parecía complejo pensar que alguien compraría guacamole por encargo. Sin embargo, un día decidió intentarlo y creó un logo en Canva, abrió una página de Instagram y ofrecieron el producto entre amigos. Vendieron 45 unidades el primer día. Y desde entonces no tuvieron que volver a ofrecerlo. La marca se disparó sola, impulsada por el voz a voz, los repost en redes y la curiosidad de un municipio donde no existía nada parecido.



Pa’ Untar Guacamole pasó de producir en una cocina a participar en ferias, bazares y rutas comerciales del Área Metropolitana. En la Feria de Flores lograron vender tanto durante diez días que comenzaron a recibir pedidos desde Envigado y El Poblado. Mónica viajaba con un morral lleno de guacamoles, llorando a veces por el cansancio y por extraviarse en la búsqueda de direcciones, pero sin perder la determinación. Luego llegó su primer distribuidor en Medellín, un joven que apostó por la marca y ayudó a posicionarla en nuevos barrios.



A medida que han crecido, también han llegado desafíos como competencia en el municipio, necesidad de ampliar capacidad, mejoras en procesos y una demanda cada vez más grande de tiendas y restaurantes. Sin embargo, todos se han convertido en oportunidades de consolidación de la empresa.



Hoy trabajan con ocho restaurantes, cuatro tiendas en Barbosa y más de veinte distribuidores en Medellín. Además, la planta produce cerca de 2.500 unidades al mes, con aguacate Hass proveniente de Guarne, Jardín, la mayorista y productores locales.



La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se convirtió en un aliado decisivo. Gracias a su programa de valorización de producto, en alianza con la Universidad CES, Mónica ganó un voucher para avanzar en el prototipo y tabla nutricional del guacamole. También participó en Territorio Aguacate, en Plaza Mayor, donde encontró contactos y soluciones para mejorar su empaque y su productividad. Con Invima Ágil, ya inició el proceso de formalización sanitaria, lo que exige cambios en infraestructura. Por eso, en enero, la marca se mudará a una nueva planta que les permitirá no solo ampliar capacidad, sino que les abrirá las puertas a tiendas saludables, nuevos mercados y otros clientes que se han deleitado con su guacamole.