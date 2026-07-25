El Oriente antioqueño y su potencial como la despensa de alimentos de Colombia

Ninguna otra subregión de Antioquia reúne el potencial geográfico, logístico y productivo del Oriente antioqueño para consolidarse como la principal despensa de alimentos del país. Su variedad de pisos térmicos permite una rica oferta agrícola, complementada por una conectividad terrestre estratégica y la cercanía al aeropuerto internacional José María Córdova, clave para la distribución regional y nacional.
Por eso, el sector agrícola ha experimentado un notable crecimiento en el Oriente antioqueño. Muestra de esta expansión es que la subregión concentra el 90 % del volumen departamental de cultivos de clima frío y se consolida como la segunda despensa lechera de Antioquia, al aportar el 20,9 % de la producción total.
Esta subregión, con una extensión de más de 7.000 kilómetros cuadrados que representan alrededor del 11% del departamento, cuenta con una importante producción de frutas, hortalizas, granos y tubérculos que la catalogan como un motor en la soberanía alimenticia de Colombia.
En los campos de la sexta subregión más extensa de Antioquia hay una división de productos agrícolas muy marcada por su clima. Por ejemplo, en el frío del altiplano, municipios como La Ceja, El Carmen de Viboral, Marinilla, Guarne, San Vicente y La Unión se han consolidado como la despensa de hortalizas más importante del departamento surtiendo lechuga, repollo, zanahoria, brócoli, coliflor y apio.
Otro producto característico del Altiplano es la papa, uno de los cultivos más importantes procedente de las tierras de La Unión. Frutas como fresa, mora, uchuva y tomate de árbol llegan a las mesas de los antioqueños provenientes de esta zona.
Pero no todo lo aporta el Altiplano, pues en un clima más templado cercano a las vertientes de Cocorná, San Luis, San Carlos, Concepción, El Peñol, Guatapé y Granada sobresale el aguacate hass como el principal producto de exportación. También está la granadilla, el lulo y cítricos como el limón y la naranja en su aporte frutal.
Lea también: Con estrategia para mejorar cosechas, Marinilla le apunta a que el boom de fincas de recreo no desplace a sus campesinos