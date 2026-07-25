La “clínica” de los aviones y 800 empresas: el millonario ecosistema que despega alrededor del aeropuerto de Rionegro

Después de la inauguración del aeropuerto internacional José María Córdova en 1985, el Oriente antioqueño jamás volvió a ser el mismo. En ese entonces, cuando el presidente Belisario Betancur aterrizó para su apertura oficial, cerca de 5.000 personas llegaron hasta Rionegro solo para curiosear la construcción.
Los ojos de los visitantes apenas si lograron atisbar lo que se vendría. Esa obra fue una semilla de la transformación económica más profunda que ha vivido una subregión antioqueña.
“El aeropuerto cambió diametralmente la vocación de un municipio histórico a un centro de servicios y logística de toda Antioquia”, resume Jorge Rivas, alcalde de Rionegro.
Cuarenta años después, Rionegro es uno de los municipios con menor tasa de desempleo del departamento, y su transformación se siente en cada esquina: hoteles, zonas industriales, empresas de manufactura textil, metalmecánica y de materiales de construcción que antes no tenían ninguna razón para estar ahí.