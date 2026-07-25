Ramiro Posada: el líder que transformó la salud del Oriente antioqueño

El día más significativo en los casi 20 años de gestión de Ramiro Posada Agudelo al frente de la Clínica Somer comenzó con una emergencia extrema. Hasta esa institución en Rionegro ingresó remitida desde Medellín una mujer embarazada de gemelos que presentaba una falla cardíaca severa. La gravedad de su estado exigió una maniobra médica sin precedentes en la región: el equipo médico debió adelantar el parto de urgencia, conectarla a un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea y adaptarle un corazón artificial mediante la tecnología CentriMag.
Durante semanas, la incertidumbre estuvo dividida en dos salas de cuidado intensivo: los dos recién nacidos permanecían en la UCI neonatal, mientras la madre luchaba por su vida en la UCI de adultos a la espera de un donante compatible. Un mes después, tras gestionar el órgano en otra ciudad del país, los cirujanos de la Somer ejecutaron con éxito el trasplante de corazón.