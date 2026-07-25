Familias desplazadas retornaron y hoy lideran la transformación de sus pueblos con cultivos de Café, Cacao y Ecoturismo

Claudia Milena Giraldo, fundadora de TejiPaz, impulsó la comercialización y exportación de café desde Granada. Sandra Gómez y Fabio Rivera, representantes de Asofagua y Asfaconfu, encontraron en el ecoturismo, a través de las rutas del café y el cacao, una alternativa para dinamizar la economía de San Francisco y San Luis. Por su parte, Fanny Osorio lidera a 40 familias cafeteras de Alejandría que fortalecen el tejido social y construyen paz desde el campo. Sus historias representan una parte de las más de 54.000 personas registradas como víctimas de desplazamiento forzado en el Oriente antioqueño, una región que ha encontrado en el desarrollo de cultivos productivos una oportunidad para reconstruirse.
Entre 1997 y 1999, el Oriente antioqueño fue el segundo territorio del país con más desplazamientos y cerca de 15.000 muertes violentas por la disputa entre las FARC, el ELN y los grupos paramilitares, según Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Su ubicación estratégica entre Medellín, el Magdalena Medio y Bogotá, con corredores que atraviesan municipios como Cocorná, San Luis, San Carlos, Granada, San Francisco y Sonsón, sumada a su topografía montañosa, lo convirtió en un paso clave para el tránsito de tropas, el tráfico de armas y el control territorial.
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