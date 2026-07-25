El sol sale por el Oriente

Hay pocas regiones en Colombia donde el problema ya no sea crear empresas sino conseguir trabajadores. El Oriente antioqueño es una de ellas. El progreso ha llegado a tal punto que incluso se habló de organizar un Festival Vallenato para atraer mano de obra desde Córdoba y Sucre porque, por momentos, el empleo crece más rápido que la oferta de trabajadores. La anécdota resume mejor que cualquier estadística el momento de los 23 municipios de esta subregión. Lo que durante décadas fue visto como la antesala para entrar a Medellín ahora se ha convertido en uno de los motores más dinámicos del país. Hoy genera el 11% del Producto Interno Bruto de Antioquia, alberga el clúster hidroeléctrico que regula cerca de una cuarta parte de la energía nacional, consolida uno de los polos de ciencias de la vida de mayor crecimiento y recibe, solo entre Guatapé y El Peñol, un flujo turístico que compite con destinos del Caribe. Durante buena parte del siglo XX el progreso de Antioquia se contó desde Medellín. Pero algo comenzó a cambiar silenciosamente. El Oriente dejó de ser el paisaje de fin de semana para convertirse en uno de los lugares desde donde empieza a explicarse el futuro económico del departamento.

El río vuelve a su cauce

Mucho antes de que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX Medellín se convirtiera en epicentro industrial, el Oriente ocupaba un lugar privilegiado en la historia económica y política de Antioquia. En 1786, cuando la provincia apenas contaba con cinco ciudades, cuatro giraban alrededor de la minería y la quinta era Rionegro. Por el camino de Oriente entraron comerciantes, funcionarios, militares y buena parte de las ideas que moldearon el desarrollo regional. También fue protagonista en la construcción de la República. Marinilla proclamó su independencia en 1811. Rionegro fue capital del Estado Libre de Antioquia y allí se aprobó, en 1814, la libertad para los hijos de los esclavos. En la Casa de la Maestranza funcionó la Escuela de Ingenieros Militares dirigida por Francisco José de Caldas y José Félix de Restrepo, de la que surgiría José María Córdova, figura clave de la independencia suramericana. Décadas después, en 1863, Rionegro albergó la Convención que dio origen a los Estados Unidos de Colombia. El protagonismo que hoy gana el Oriente no surge de la nada, parece más bien un río que vuelve a su cauce.

Las tres llaves del despegue

Las grandes transformaciones rara vez obedecen a una sola causa. El auge del Oriente tampoco. Detrás de este fenómeno hubo tres puntos de inflexión. El primero llegó a comienzos de la década de 1980. La autopista Medellín-Bogotá, la entrada en operación del aeropuerto internacional José María Córdova y la creación de la zona franca crearon una combinación difícil de repetir: carretera, conexión internacional y suelo disponible. Hace pocos años se sumó el Túnel de Oriente, que redujo los tiempos de viaje y terminó de integrar al Valle de San Nicolás con el Valle de Aburrá. La segunda etapa de la doble calzada, prevista para 2027, profundizará esa conexión. Pero la infraestructura, por sí sola, nunca explica un milagro. Durante casi veinte años el Oriente vivió una de las etapas más duras de su historia reciente. Los secuestros, las extorsiones, las fincas abandonadas y los cierres frecuentes de la autopista Medellín-Bogotá pusieron en pausa una región que ya tenía las condiciones para despegar. La situación llegó al punto de obligar a varios alcaldes a despachar desde Medellín por razones de seguridad. Entérese: Pulmón de Antioquia: Oriente es rico en aguas, recursos naturales, saneamiento básico y calidad del aire El segundo quiebre llegó entre 2002 y 2004, cuando la recuperación gradual del control territorial permitió que aquellas ventajas construidas dos décadas atrás empezaran a dar frutos. Empresas comenzaron a instalarse en Rionegro, Guarne, Marinilla y La Ceja. El tercer quiebre fue la pandemia. El trabajo remoto cambió la forma de habitar el territorio y el Oriente dejó de ser el lugar de la finca de descanso para convertirse, para miles de familias, en residencia permanente. El encierro hizo en dos años lo que ninguna campaña inmobiliaria había logrado en tres décadas. Entre 2020 y 2021 se reportó un aumento cercano al 40% en las solicitudes de compra de lotes y viviendas. Rionegro, El Retiro y La Ceja dejaron de ser simples ciudades dormitorio y desarrollaron una dinámica económica propia. Pero el salto también disparó el precio del suelo, elevó el costo de vida y aumentó la presión sobre la movilidad, los servicios públicos y el ordenamiento territorial. Paradójicamente, el mayor problema del Oriente dejó de ser la falta de oportunidades. Ahora debe administrar un crecimiento que avanza más rápido que la capacidad institucional para ordenarlo.

Una economía que cambió el mapa

Las cifras confirman que la subregión dejó de ser una promesa. Según la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, su Producto Interno Bruto alcanzó en 2025 cerca de 30 billones de pesos. Entre 2021 y 2025 el número de empresas pasó de 20.213 a 25.675, un crecimiento acumulado cercano al 27%. Dicho de otra manera: el Oriente ya no gira alrededor de Medellín. Ha construido una dinámica propia que atrae inversión, empleo y población. Para Juan Camilo Aguirre, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, parte de ese éxito radica en una combinación poco frecuente en Colombia: crecimiento empresarial acompañado de sostenibilidad. Programas como Más Bosques, los pagos por servicios ambientales y la articulación entre empresas, instituciones y autoridades han convertido la protección ambiental en una ventaja competitiva. Quizá ningún sector refleje mejor la transformación que la salud. Entre 2021 y 2025 el número de empresas dedicadas a estas actividades pasó de 171 a 272. La consolidación de la Clínica Somer y el Hospital San Vicente Fundación, junto con VaxThera y la llegada de la Clínica del Campestre, se empieza a configurar un ecosistema donde convergen atención de alta complejidad, investigación, biotecnología, formación de talento y empleo especializado. El turismo también dejó de ser un complemento. Las empresas de alojamiento y servicios de comida crecen a tasas superiores al 8% anual y ya suman 4.566 establecimientos. Hace veinte años Guatapé era, para muchos antioqueños, un paseo de domingo. Hoy es uno de los destinos más visitados del país. La Piedra del Peñol, el embalse, los zócalos, la oferta gastronómica y los deportes náuticos transformaron el paisaje en industria. El Peñol, por su parte, convirtió la memoria del pueblo inundado en una propuesta de turismo histórico y cultural. Pero la riqueza más estratégica del Oriente sigue siendo el agua. El embalse Peñol-Guatapé tiene una capacidad de almacenamiento de 4.138 gigavatios hora, equivalente al 23,7% de la regulación del sistema interconectado nacional. Las centrales de Guatapé y Playas, operadas por EPM, produjeron entre enero y junio de 2026 el 29% de toda la energía generada por la empresa y abastecieron cerca del 5% de la demanda del país. Le puede interesar: En Oriente se transforman carreteras, hospitales y colegios gracias a Obras por Impuestos Ese recurso también financia el progreso. En el primer semestre de 2026 los municipios del área de influencia y Cornare recibieron más de 30.000 millones de pesos en transferencias para proyectos ambientales y saneamiento básico. Bajo la jurisdicción de la autoridad ambiental, los municipios cuentan con cobertura de saneamiento, la calidad del aire se monitorea mediante 51 estaciones y el sector productivo ha suscrito acuerdos de producción limpia. A esa base se suman nuevas fortalezas: aguacate Hass, confecciones, logística, aeronáutica, educación y servicios especializados. Cada sector alimenta al siguiente. La infraestructura atrae empresas; las empresas impulsan vivienda; la vivienda demanda comercio, salud y educación; esos servicios atraen más población y nuevas inversiones. Ahí radica buena parte del secreto. El Oriente no apostó todo a un solo motor. Construyó varios al mismo tiempo.

El desafío de administrar el éxito

Durante buena parte del siglo XX la pregunta de algunos tal vez era cómo llevar desarrollo al Oriente. Hoy es cómo evitar que se convierta en víctima del éxito. El crecimiento económico, la llegada de nuevos habitantes, la expansión industrial y el aumento del turismo ejercen una presión inédita sobre la infraestructura, el suelo, la movilidad y los servicios públicos. Problemas que antes podían resolverse desde cada alcaldía ya adquirieron escala regional. Carolina González Tabares, directora ejecutiva de la Corporación Empresarial de Oriente, advierte que la subregión puede liderar la reindustrialización del país, pero necesita mejores conexiones con los puertos, corredores logísticos más eficientes y reglas de ordenamiento capaces de acompañar el ritmo del crecimiento. Nicolás Ordóñez, de Comfama, enfatiza en el corredor aduanero e industrial entre Guarne, Marinilla, El Santuario y Rionegro para aprovechar mejor el potencial del aeropuerto y fortalecer sectores como la aeronáutica y las ciencias de la vida. El problema de fondo es de gobernanza. La movilidad, la expansión urbana, los servicios públicos y la protección ambiental ya no reconocen fronteras municipales. Lo que ocurre en Rionegro repercute en Marinilla, La Ceja, Guarne, El Retiro o El Carmen de Viboral. Seguir pensando estos desafíos de manera aislada sería repetir errores que otros conglomerados urbanos pagaron muy caro.