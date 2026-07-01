Video | Reviva los dos goles de Harry Kane que clasificaron a Inglaterra a octavos del Mundial

El partido comenzó cuesta arriba para los ingleses. Brian Cipenga abrió el marcador al minuto 7 y, durante casi 70 minutos, la selección africana sostuvo la ventaja gracias a las intervenciones de su arquero, Lionel Mpasi. La respuesta de Inglaterra llegó en la segunda mitad con el ingreso de Anthony Gordon, nuevo jugador del Barcelona. El extremo asistió a Kane en los dos goles del partido. El primero llegó al minuto 75 con un cabezazo que empató el encuentro. Once minutos después, el capitán inglés volvió a aparecer para marcar el 2-1 y completar la remontada. Entérese: Prográmese | Este miércoles la emoción del Mundial arranca más temprano: hora y dónde ver los partidos

Así fue el primer gol de Harry Kane (1-1, minuto 75)

Tras varios intentos fallidos, Inglaterra encontró espacios por la banda izquierda. Anthony Gordon recibió el balón cerca del costado y levantó un centro preciso al corazón del área. Kane atacó el espacio entre los defensores congoleños, se anticipó a la marca y conectó un cabezazo a corta distancia que dejó sin opciones a Lionel Mpasi, el portero de RD Congo.

Fue el primer remate inglés que logró superar al arquero congoleño, quien hasta ese momento había sostenido la ventaja con varias intervenciones frente a Jude Bellingham y otros atacantes ingleses. El empate cambió el desarrollo del partido y dio impulso a Inglaterra para buscar la remontada. Lea más: Estas son las llaves confirmadas de octavos de final: se vienen partidos de alta tensión en el Mundial de Norteamérica

Así fue el segundo gol de Harry Kane (2-1, minuto 86)

Once minutos después llegó la jugada que decidió la clasificación. Anthony Gordon volvió a participar, esta vez encontrando a Kane en una zona frontal del ataque. El delantero controló el balón, giró para dejar atrás a su marcador y, antes de que la defensa pudiera cerrar el espacio, sacó un remate desde fuera del área.

El disparo viajó con potencia y precisión hasta la parte alta de la portería, lejos del alcance de Mpasi. El gol desató la celebración de los aficionados ingleses en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y dio la remontada 2-1 que clasificó a Inglaterra. Con el doblete, Inglaterra aseguró su clasificación a los octavos de final y evitó la eliminación. Además, Kane alcanzó cinco goles en el torneo y quedó a uno de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la carrera por la Bota de Oro.

“Se siente increíble. Fue una locura de partido (...) Su portero hizo paradas imposibles, pero se trataba de seguir empujando la piedra”, declaró el delantero al finalizar el encuentro. “Íbamos a tener nuestro momento de héroes. Podría ser cualquier del equipo, me tocó a mí”, agregó. De interés: Video | Con su doblete ante Suecia, Mbappé se ratificó como máximo goleador de Francia en la historia

El seleccionador Thomas Tuchel elogió a su capitán. “Es cada vez mejor”, afirmó, antes de referirse al próximo rival de Inglaterra: “Quizá sea uno de los partidos más bonitos, de los más emocionantes que se pueden tener. Jugamos contra México en el Azteca. La altitud será, por supuesto, una gran desventaja porque físicamente no podemos adaptarnos a ella en cuatro días. Es simplemente imposible”, señaló.