Video | Reviva el golazo de Mbappé vs. Irak en su partido 100 con Francia en el Mundial 2026; le recorta distancia a Messi

El partido entre Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada del grupo I del Mundial de Norteamérica 2026 y que se encuentra en desarrollo en el Philadelphia Stadium, despertó los gritos de emoción tras un nuevo gol convertido por el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, este martes 22 de junio. Le puede interesar: Messi alcanza el récord de 18 goles en Mundiales el mismo día de la “Mano de Dios” de Maradona, hoy hace 40 años Al finalizar el primer tiempo, el partido fue suspendido debido a las complicadas condiciones meteorológicas en el estado de Pensilvania. Autoridades de la Fifa y comisiones arbitrales estudian si el partido se podrá reanudar o si queda definitivamente suspendido este día. Durante su partido número 100 vistiendo la camiseta de la Selección de Francia desde su debut con la absoluta en 2017, el 10 de los galos se fue arriba en el marcador tras un disparo de pierna izquierda, que le fue imposible parar al arquero de Irak.

El tanto fue revisado y posteriormente ratificado por el VAR, consolidando la ventaja temprana para Les Bleus. Con esta anotación, Mbappé sigue aumentando su cuenta histórica en las Copas del Mundo tras el doblete conseguido en el debut ante Senegal. Francia asumió el protagonismo desde el inicio, buscando imponer condiciones con su característico juego de transiciones rápidas por las bandas. Por su parte, el conjunto iraquí planteó un bloque bajo y ordenado con una formación 4-5-1, intentando contener la ofensiva europea, aunque ha sufrido para retener el balón. Con este gol parcial, Kylian Mbappé se ubica como el tercer goleador histórico de los mundiales con 15 tantos, solo por debajo del alemán Miroslav Klose, que tiene 16, y de Lionel Messi, que tras anotar doblete este lunes 22 de junio ante Austria sumó 18 para liderar la tabla.

Partido suspendido provisionalmente por mal clima en Pensilvania

Y es que el inicio del encuentro ya estuvo condicionado por un retraso debido a protocolos de tormenta eléctrica severa en la zona, pero el balón ya está rodando en el estadio del estado de Pensilvania, Estados Unidos. Al finalizar el primer tiempo, las autoridades del estadio activaron los protocolos de seguridad de la Fifa por el riesgo de impactos de rayos y ráfagas de viento. Por medio de la megafonía y pantallas, instruyeron a los aficionados a desalojar las tribunas abiertas al aire libre para buscar refugio dentro de los pasillos internos del recinto. De acuerdo con la normativa vigente en territorio estadounidense, una vez decretada la alerta climatológica, el encuentro entra en una pausa obligatoria de por lo menos 30 minutos (los 15 del entretiempo regular sumados a 15 adicionales de espera), periodo que se irá extendiendo si las descargas no cesan.