¿Quién es Tory Penso? La jueza que impartió justicia en el partido Chequia-Sudáfrica en el Mundial de Norteamérica

Mary Victoria Penso, conocida en el ambiente del fútbol como Tori Penso, volvió a hacer historia en el fútbol mundial, esta vez, al ser designada junto a una terna femenina para un partido de la Copa Mundo masculina.

En el duelo entre Chequia y Sudáfrica, la norteamericana estuvo acompañada por Brooke Mayo y Katie Nesbitt, como asistentes; mientras que en el VAR, la encargada fue Tatiana Guzmán, algo que marcó un hito en el arbitraje femenino.

Al final, la jueza y sus compañeras impartieron justicia en el empate 1-1 entre Chequia y Sudáfrica, en un partido en el que el empate de los africanos llegó tras la sanción de penal, discutido por algunos, pero confirmado por el VAR.

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La norteamericana recibió además un reconocimiento de Adidas, que le confeccionó su traje para el duelo de este jueves, y por ello, en su uniforme negro impecable, le dejó un detalle muy especial, ya que las tres líneas que representan a la marca internacional fueron ubicadas con los colores de la bandera de su país (azul, rojo y blanco).

Tori es la segunda árbitra mujer en pitar en un Mundial masculino, pero la primera en comandar una terna completa. Hay que recordar que la primera en pitar en un Mundial masculino fue la francesa Stéphanie Frappart, en la pasada Copa del Mundo en Catar, al impartir justicia como jueza central en el encuentro de la fase de grupos entre Costa Rica y Alemania.