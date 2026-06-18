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¿Quién es Tory Penso? La jueza que impartió justicia en el partido Chequia-Sudáfrica en el Mundial de Norteamérica

Por primera vez en el Mundial de fútbol masculino, la Fifa designó una terna femenina, liderada por la norteamericana.

  • La norteamericana Tori Penso escribió otra historia de oro en su carrera deportiva, y se convirtió en la primera mujer en dirigir una terna femenina en un Mundial de fútbol masculino. FOTO GETTY
    La norteamericana Tori Penso escribió otra historia de oro en su carrera deportiva, y se convirtió en la primera mujer en dirigir una terna femenina en un Mundial de fútbol masculino. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Mary Victoria Penso, conocida en el ambiente del fútbol como Tori Penso, volvió a hacer historia en el fútbol mundial, esta vez, al ser designada junto a una terna femenina para un partido de la Copa Mundo masculina.

En el duelo entre Chequia y Sudáfrica, la norteamericana estuvo acompañada por Brooke Mayo y Katie Nesbitt, como asistentes; mientras que en el VAR, la encargada fue Tatiana Guzmán, algo que marcó un hito en el arbitraje femenino.

Al final, la jueza y sus compañeras impartieron justicia en el empate 1-1 entre Chequia y Sudáfrica, en un partido en el que el empate de los africanos llegó tras la sanción de penal, discutido por algunos, pero confirmado por el VAR.

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La norteamericana recibió además un reconocimiento de Adidas, que le confeccionó su traje para el duelo de este jueves, y por ello, en su uniforme negro impecable, le dejó un detalle muy especial, ya que las tres líneas que representan a la marca internacional fueron ubicadas con los colores de la bandera de su país (azul, rojo y blanco).

Tori es la segunda árbitra mujer en pitar en un Mundial masculino, pero la primera en comandar una terna completa. Hay que recordar que la primera en pitar en un Mundial masculino fue la francesa Stéphanie Frappart, en la pasada Copa del Mundo en Catar, al impartir justicia como jueza central en el encuentro de la fase de grupos entre Costa Rica y Alemania.

Una carrera marcada por hechos históricos

Tori se convirtió en 2020 en la primera mujer en arbitrar un partido de la temporada regular de la Major League Soccer en 20 años.

También fue designada para la final del Mundial Femenino 2023, entre España e Inglaterra, siendo reconocida por su manejo impecable de la intensidad física y el VAR.

Hizo parte de las árbitras elegidas para estar en el Mundial Sub-20 femenino en 2022.

Además, ha sido árbitra en torneos como la Liga Concacaf 2021 y 2022, y la Copa Centroamericana de Concacaf en 2024.

Próxima a cumplir 40 años de edad, también tiene el registro de ser la primera mujer en arbitrar un juego válido por la clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

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