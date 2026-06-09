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The New York Times hizo el ranquin de las mejores camisetas del Mundial, ¿en qué posición quedó Colombia?, acá le contamos

A dos días del arranque del Mundial, las mayoría de las selecciones ya están en sus campamentos de concentración y se calienta más el ambiente futbolero.

  • Luis Javier Suárez, delantero colombiano, luciendo la camiseta oficial de la Tricolor, que será la principal para los partidos en el Mundial de Norteamérica. FOTO CORTESÍA FCF
    Luis Javier Suárez, delantero colombiano, luciendo la camiseta oficial de la Tricolor, que será la principal para los partidos en el Mundial de Norteamérica. FOTO CORTESÍA FCF
  • The New York Times hizo el ranquin de las mejores camisetas del Mundial, ¿en qué posición quedó Colombia?, acá le contamos
hace 2 horas
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The New York Times publicó un artículo en el que analizó los diseños de las camisetas de los 48 equipos que estarán en el Mundial de Norteamérica 2026 y las ubicó en un ranquin, ¿quiere saber en qué posición quedó Colombia?, acá le contamos.

En el artículo escrito por Nick Miller hace parte de una serie de publicaciones que el medio está haciendo sobre “Estilo de juego”, en el que se hace una exploración a cada una de las culturas de las 48 selecciones, y por ello, analizaron la composición de sus jersey para el Mundial.

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Según su clasificación, la camiseta más hermosa es la de Ghana, diseñada por Puma y de la cual mencionan que “aunque no me entusiasman los diseños de Puma porque no me parecen interesantes, la gigante telaraña multicolor, el diseño está inspirado en Kente (tejido real más famoso de Ghana, originario del pueblo Akan y de la comunidad Ashanti), es uno de los más atractivos y diferentes.

En segundo lugar ubica, la casaca de Brasil, diseñada por Nike, de la cual menciona que nunca decepciona en la cita mundialista y que conserva el estilo tradicional de la Canarinha amarilla con pequeños apliques que la adornan, siendo un estilo simple, pero tradicional y elegante.

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El podio de las más hermosas camisetas lo completa Inglaterra con un diseño nostálgico en el que se acerca un poco al diseño de la Eurocopa 2000 en el que no jugó tan bien pero lucía impactante por el gran diseño de su camiseta. Este estilo retro es brillante.

En las últimas casillas de la clasificación aparecen en su orden Croacia, la cual describen como básica y clásica. Luego están Canadá, República Checa, Ecuador, Egipto y en la casilla 43 aparece Haití, la selección que es vestida por la marca colombiana Saeta.

A todas las califican como diseños básicos, sin sorpresa y muy clásicos.

¿En qué posición quedó Colombia en el ranquin?

The New York Times hizo el ranquin de las mejores camisetas del Mundial, ¿en qué posición quedó Colombia?, acá le contamos

El diseño de la camiseta de Colombia para el Mundial de Norteamérica 2026, inspirado en las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, ocupa la undécima casilla del ranquin entre las 48 selecciones, y es la segunda sudamericana mejor ubicada, tras el segundo puesto de Brasil.

La casaca nacional, diseñada por Adidas, conserva el amarillo tradicional con las acompañada de las icónicas franjas tricolores en hombros con rojo y azul, así como el clásico cuello redondo y el escudo histórico de la Federación Colombiana de Fútbol.

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Hay que recordar que Adidas, en la presentación de la nueva camiseta de Colombia resaltó que, “las mariposas, representadas en el mismo tono y eternizadas en la cultura y biodiversidad de Colombia, se convierten en un emblema visual que une la pasión por el fútbol con el arte, simbolizando la magia y la alegría que identifican a Colombia en el mundo”.

En su momento, Tom Michiel Vinkenvleugel, Director de Brand Activation de Adidas, sostuvo que “queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva. El movimiento cultural del realismo mágico es una parte esencial del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación, la esperanza y la belleza del país. Esta camiseta celebra eso y mucho más”.

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