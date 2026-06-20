Brecha de 40 años separa al DT más joven, del más veterano del Mundial 2026, ¿quiénes son?

Representan las dos caras de vida. Uno tiene el ímpetu y la energía de la juventud; el otro la calma, el “timing”, la sabiduría, que solo otorgan los años. El primero, que apenas tiene 38 años, puede pasar casi todos los 100 minutos que duran los partidos del primer Mundial en el que dirige estando de pie y dando indicaciones enérgicas. El otro es más sereno: no grita tanto, sino que mira, analiza, piensa y luego le da indicaciones a sus dirigidos en la tercera Copa del Mundo en la que participa como entrenador. Con sus ojos claros y cabello canoso, el neerlandés Dick Advocaat se convirtió, en Norteamérica 2026, en el estratega más veterano en participar en un Mundial.

El hombre, nacido en Hague, Países Bajos, el 27 de septiembre de 1947, asumió el reto de dirigir a la Selección de Curazao, una de las cuatro debutantes que tiene la Copa del Mundo que se juega en Canadá, Estados Unidos y México, con 78 años. En el debut de su equipo, contra Alemania (quedó 7-1), estableció el récord de entrenador de mayor edad en dirigir un partido en el evento de fútbol más importante que, curiosamente, en esta edición de la Copa se ha renovado un par de veces. Antes de que rodara el balón en el estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio de este año, en el partido inaugural entre el seleccionado local y Sudáfrica, la “plusmarca” le pertenecía al alemán Otto Renhagel, quien dirigió en Sudáfrica 2010 a la Selección de Grecia con 71 años. Sin embargo, una vez sonó el silbato en el Azteca, el récord pasó a pertenecerle al belga Hugo Broos, quien con 74 años es el seleccionador de Sudáfrica en esta Copa del Mundo.

No obstante, el mismo 11 de junio, en Guadalajara, México, la marca de técnico más veterano en dirigir en un Mundial se rompió de nuevo cuando el checo Miroslav Koubek, de 74 años (cumplirá 75 el próximo primero de septiembre), orientó al seleccionado nacional de República Checa ante Corea del Sur.

La marca llegó finalmente a quien se espera la ostente por mucho tiempo, el 14 de junio pasado, en el duelo entre Curazao y Alemania, cuando Advocaat, que también dirigió a Países Bajos en 1994 y a Corea del Sur en Alemania 2006, orientó al equipo caribeño, donde hubo emoción a pesar de la derrota. Esta edición del Mundial, que irá hasta el próximo 19 de julio, es la primera que cuenta con 5 entrenadores mayores de 70 años en toda la historia: a los ya mencionados se suman el portugués Carlos Queiroz, quien a sus 73 años dirige a Ghana y el argentino Marcelo Bielsa, que con 70 años es el timonel de Uruguay.

¿Un joven aprendiz?

La pericia que le ha dado la experiencia a los entrenadores “setentones” contrasta con el ímpetu de Julian Nagelsmann, que con 38 años es el estratega más joven del Mundial 2026. Solo por hacer un comparativo: cuando Advocaat tenía 40 años, el técnico alemán no había nacido, apenas tiene 38 años de edad. El estratega teutón es el hombre de menor edad que ha dirigido a Alemania en un Mundial. Su estilo juvenil, fresco, muy basado en el apoyo en la tecnología –análisis de datos, precisión–, se ha combinado con su carisma: durante los partidos suele levantarse a dar indicaciones, de manera airada, a los futbolistas que dirige. Naggelsman asumió el rol de entrenador de la Selección de Alemania en 2023. Los directivos del elenco teutón, que ha ganado cuatro mundiales, lo eligieron para que le devolviera protagonismo a su país. El reto no era fácil. Después de que terminó el proceso de Joaquin Low al frente del equipo alemán, que inició en 2006 y terminó en 2021, con un título Mundial en medio (Brasil 2014), el seleccionado alemán no paró cabeza. A la eliminación de Rusia 2018 en fase de grupos cuando Low era técnico –terminó cuarto, con 3 puntos–, se sumó la salida precipitada de Qatar 2022, ya con Hansi Flick al frente del equipo, en la primera ronda del torneo.

Flick estuvo hasta septiembre de 2023. Naggelsman, quien debutó como entrenador a los 28 años –es el técnico más joven de la historia de la Bundesliga–, fue el elegido. Pensaron que podía hacer un proceso largo. Además, conoce bien el fútbol. No solo porque lleva diez años en los banquillos y había dirigido a equipos como Leipzig y Bayern Múnich. También porque fue futbolista y estuvo cerca de llegar al profesionalismo. Naggelsman estuvo en la cantera del Ausburgo, TSV 1860 Múnich y Ausburgo, antes de sufrir una lesión de rodilla que, cuando tenía 20 años, lo privó de la posibilidad de seguir en el balompié. Después de eso, se dedicó a formarse y se convirtió en una promesa de la táctica europea. Ahora, siendo el entrenador más joven de Norteamérica 2026 –pero no el más joven de la historia de los torneos–, espera llevar a Alemania hasta las instancias definitivas. Naggelsman lidera una generación en la que también están Emerse Faé, entrenador de Costa de Marfil con 42 años; Sebastián Beccasese a Ecuador y Pape Thiaw a Senegal con 45 años cada uno. Lionel Scaloni, que tiene 48 y Mohamed Ouahbi, que con 49 años orienta a Marruecos.