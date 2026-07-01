Video | Técnico de Congo recibió desgarradora noticia en la rueda de prensa de la derrota contra Inglaterra

No aguantó el peso de la noticia. Antes de iniciar el llanto incontenible que trae la muerte de un ser querido, el técnico de la Selección de Congo, Sébastien Desabre, dio las gracias al periodista que le informó que, desafortunadamente, su padre había fallecido mientras el equipo africano jugaba contra Inglaterra por los 16avos de final del Mundial de Norteamérica.
Después de dar las gracias, con un gesto conmovido, Desabre se levantó de la sala de prensa donde compareció ante los medios de comunicación del mundo. El evento terminó. Esa noticia desgarradora marcó la última imagen del técnico en la Copa del Mundo que se juega en Canadá, Estados Unidos y México.